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Afyonkarahisar okçuluğun merkezi olma yolunda Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılıyor 120 okçu talim ...

İHA

Geleneksel Türk Okçuluğuna gönül veren 120 sporcu Afyonkarahisar'da bir araya gelerek talim yaptılar.

Afyonkarahisar okçuluğun merkezi olma yolunda Geleneksel Türk Okçuluğu yaşatılıyor 120 okçu talim yaptı

Geleneksel Türk Okçuluğuna gönül veren 120 sporcu Afyonkarahisar’da bir araya gelerek talim yaptılar.
Afyonkarahisar’da yaklaşık 5 yıldır yapılan Geleneksel Türk Okçuluğu faaliyetleri son 2 yıldır artarak devam ediyor. Spor Lisesi Spor Salonu’nda bir araya gelen 2012 doğumludan 1945 doğumluya kadar kadınerkek 120 okçu, sabah saatlerinden akşam saatlerine kadar talim yaptılar. Sabah kahvaltısı ile başlayan organizasyonda Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hamza Çömez, Geleneksel Okçuluk İl Koordinatörü Burçin Yener Oruç, Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Doğan, 5 Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Sandıklı, Beyşehir, Akşehir, Isparta Yalvaç ve Uşak’tan gelen sporcular, aileler ve veliler yer aldı. Erkekler, bayanlar, genç bayanlar ve çocuklardan oluşan kategorilerde yediden yetmişe onlarca okçu atalarından miras geleneksel yayları ile talim yaparak müsabakalara hazırlandılar.
Yapılan organizasyon hakkında bilgi veren Geleneksel Okçuluk İl Koordinatörü Burçin Yener Oruç, “Afyonkarahisar’da bulunan 5 Geleneksel Okçuluk Spor Kulübü, Sandıklı, Beyşehir, Akşehir, Isparta Yalvaç ve Uşak’tan gelen kemankeş kardeşlerimizle birlikte bir ortak talim günü planladık. Sağ olsun onlarda geldiler. Minikler, yıldızlar, büyükler bay bayan olmak üzere bir talim yaptık. Geleneksel Türk Okçuluğu adına üniversitede çalışan öğrencilerimiz var, Spor Lisesi’nde Muhammed Doğan Hocamızın yetiştirdiği öğrencileri var, yetişkinler grubu var. Bu şekilde okçuluk faaliyetleri devam ediyor. İlimizde yay ustamız var, ok yapan ustamız var, hedef yapılıyor, deri donanım yapılıyor, o konuda Afyon kendi kendine yeterli bir il diye bahsedebiliriz.” dedi.
“Okçulukta inanılmaz bir mesafe kat ediyoruz”
Programa ev sahipliği yapan Spor Lisesi Beden Eğitimi Öğretmeni Muhammed Doğan ise, “Okulumuzda yapılan organizasyonda 5 il, toplamda 120’den fazla sporcu var. Ailelerle birlikte bir aile ortamında talim yapıyoruz. Türk Okçluğu’nun genel amacı antrenman değil, talim olarak yapılır. Talimli bir etkinlik yapıyoruz. Özellikle bugüne planladık. Sayın Burçin hocam, değerli büyüklerimiz burada. 2012 doğumludan 1945 doğumluya kadar şuanda sporcumuz var. Öyle bir yelpaze var ama inanılmaz keyifli, herkesin yapmasını istiyoruz. Afyonkarahisar’da 2014 yılından beri süren bir organizasyon ama son 2 yıldan buyana özellikle federasyon olduğundan bu yana, inanılmaz bir mesafe kat ediyoruz. Her yaş grubundan sporcunun olması bize büyük sağlıyor. Birçok Anadolu şehrinden Afyon olarak Geleneksel Türk Okçuluğunda ilerideyiz. Çünkü her kullandığımız şeyi yerelde üretebiliyoruz. İhtiyaç olduğu zaman bu işe hemen çözüm bulabiliyoruz. Bu çok büyük avantaj bizim için. Geleneksel Türk Okçuluğu özellikle çocukların ya da bütün insanların sinir kas koordinasyonunu, boyun, sırtı fıtığı, karın kasları, denge, motivasyon gibi bütün her şeyi içeren iyileştiren inanılmaz keyif bir spor dalı. Biz de bunu herkesin yapması için mücadele verenlerden birisiyiz. Ben Spor Lisesi’nde Beden Eğitimi Öğretmeniyim, Burçin Hocamız var sınıf öğretmeni, Hayati Hocamız var Üniversitede Hoca, Albayımız Hamza Komutanımız, diğer taraftan yerelden bulunan öğrencilerimiz var. Birçok farklı gruptan sporcumuz var” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

18 Kasım 2019 Pazartesi

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