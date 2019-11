Sandıklılı genç atçı Türkiye ikincisi oldu

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinden genç atçı Yunus Aslan Türkiye 2.’si oldu.

Geleneksel Spor Dalları Federasyonu tarafından sezon sonunda düzenlenen Türkiye Rahvan At şampiyonası bu yıl İzmir Şirinyer Hipodromunda yapıldı. Sandıklı genç at yetiştiricilerinden Yunus Aslan’nın Cemgül Abraj isimli atı önce kendi guruplarından birincilik ile çıktı sonraki final müsabakasında ise Türkiye 2.’liğini elde etti. Koşuda Ankara’dan Murat Kölemenoğlu’nun Gazi isimli atı birinciliği, Afyonkarahisar’dan Cemgül Abraj isimli atı ikinciliği elde etti.

Yarışma sonrası birinci ve ikinci olan at sahiplerine kupa ve para ödülü verildi.

AFYONKARAHİSAR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.