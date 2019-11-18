Kamerun'da yaptırılacak Şuhut Kur'an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı

Şuhut Belediyesi, Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği ile Deniz Feneri Afyonkarahisar İl Temsilciliği arasında imzalanan protokol sonrası Kamerun’da yaptırılacak Kur’an Kursu için bağışlar toplanmaya başladı. İlk bağışçılardan olan Başkan Bozkurt konu ile ilgili açıklamalarında, ”Biz de elimizden gelen desteği yaptık. Kısa sürede bağış toplama işini bitirip Kur’an Kursunun temellerini attıracağımız güne ulaşmayı bekliyoruz. Siz de destek olmak istiyorsanız belediyemize ve Şuhut Dosteli Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğine başvurabilirsiniz” dedi.

AFYONKARAHİSAR 18 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:10

GÜNEŞ 07:36

ÖĞLE 12:48

İKİNDİ 15:27

AKŞAM 17:50

YATSI 19:10

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.