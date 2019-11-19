Yolcu otobüsü ile tır çarpıştı: 2 ölü, 20 yaralı

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Afyonkarahisar’da yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucunda meydana gelen trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybedetti, 20 kişi yaralandı.

Kaza, AfyonkarahisarKonya karayolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, yolcu otobüsü ile tır çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi hayatını kaybederken, 20 yolcu ise yaralandı. Yaralılar 112 Acil Sağlık ekipleri tarafından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AFYONKARAHİSAR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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