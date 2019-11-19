Afyonkarahisar'daki otobüs kazasının nedeni yoğun sis Otobüs kazasında yaralı sayısı 21’e çıktı Kazada hayatını kaybeden 2 kişi otobüste sıkıştı

Afyonkarahisar'da yoğun sis sebebi ile yolcu otobüsüyle TIR'ın çarpışması sonucu meydana gelen kazada, ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirdi, 21 kişi yaralandı. Hayatını kaybeden 2 kişinin otobüste sıkışan cansız bedenleri AFAD ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor.

Kaza, sabah saatlerinde Afyonkarahisar Konya karayolunun Çobanlar ilçesi kavşağında meydana geldi. Sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen şehirlerarası yolcu otobüsüyle, karşı yönden gelen tır zile kafa kafaya çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi yaşamını yitirirken, 21 kişi yaralandı. Kaza yerine çok sayıda sağlık ve kurtarma ekibi sevk edildi.

Kaza anını anlatan yolcu Serkan Akarsu, “Diyarbakır’dan Antalya’ya gidiyorduk. Tır karşıya geçiyordu. Yoğun sis vardı. Otobüs duramadı. 2 tane ölümüz var, yaralımız çok” dedi.

Öte yandan kazada hayatını kaybeden Veysi Ateş ve kimliği tespit edilemeyen bir kişinin cansız bedeni otobüsün içinden AFAD ekipleri tarafından çıkartılmaya çalışılıyor.

AFYONKARAHİSAR 19 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:11

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