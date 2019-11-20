Sandıklı’da 20 Kasım Dünya KOAH Günü bilgilendirme toplantıları

Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesinde 20 Kasım Dünya Koah günü kapsamında bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

İlçe Halk Sağlığı Hekimi Dr. Yavuz Çoban ve Ebe Ülkü Asıltürk tarafından Sandıklı İlçe Tarım personeli, İlçe Gençlik Merkezi ve köylerde vatandaşlara verilen toplantılarda KOAH hakkında bilgiler verildi. Dr. Çoban, "Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı'na toz, duman, kapalı ortam hava kirliliği de sebep olmakla birlikte dünyada ve ülkemizde en sık sebebi sigara kullanımıdır. Dünyada tahmini 50 milyon KOAH hastası var ve her yıl 3 milyon kişi bu hastalık sebebiyle hayatını kaybediyor. KOAH aynı zamanda yurdumuzda en çok ölüme sebebiyet veren 3 hastalık. Yurdumuzda 40 yaş üstü her 5 kişiden 1'inin KOAH'lı olduğu düşünülüyor ve tahmini 3 milyon hasta bulunmakta. Ancak tespit edilen, yani hekime başvuran hasta sayısı çok azdır. Yani KOAH hastalarının çok büyük bir bölümü tespit edilememiş durumda. Bu hastalık basit ağrısız bir test olan nefes ölçüm testi ile hastalık teşhis edilebilir. Erken teşhis ve tedavi hastalığa bağlı sakatlık ve ölümleri azaltacaktır" diye konuştu.

Köyde bulunan vatandaşlara KOAH hastalığını anlatan broşürler dağıtılırken KOAH bilgilendirme toplantılarının devam edeceği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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