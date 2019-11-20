Gençlerden çocuk hakları etkinliği

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan ve yönetim kurulu üyeleri 20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü kapsamında bir etkinlik düzenledi. Gençler, minik çocuklara el baskısı boyaması yaptırarak çocuk haklarına dikkat çektiler.

20 Kasım Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle AK Parti Gençlik Kolları İnsan Hakları Birimi Karayolları Parkında minik çocuklara el baskısı boyaması yaptırdı.

Farkındalık oluşturmayı amaçlayan gençler adına bir açıklama yapan Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan “Bir bebek dünyaya geldiğinde kendine bakacak gücü yoktur. Bu yüzden ona sevgiyle bakacak bir aileye ve onun tüm haklarını güvence altına alacak bir devlete ihtiyacı vardır. Allah’a şükür bizim ülkemizde bugün bu haklar fazlasıyla var. Hatta biz ülke olarak bu hakları olmayan çocuklara ihtiyaçlarını karşılamaları amacıyla elimizden geldiğince yardım yapıyoruz. Bu dünyada yetişkinlerin olduğu kadar çocukların da hakları var. Çünkü yer yüzünü hep birlikte paylaşıyoruz. Herkes aynı şartlarda yaşamıyor. Dezavantajlı ülkelerde en çok mağduriyeti çocuklar yaşıyor. Bu yüzden yılda bir gün dahi olsa çocukların da haklarının olduğunu hatırlatmak gerekiyor” dedi.

AFYONKARAHİSAR 20 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:12

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