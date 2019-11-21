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Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesinden Atatürk Evi’ne ziyaret

İHA

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesi Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargâh Evi Atatürk Evi'ni ziyaret etti.

Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesinden Atatürk Evi’ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesi Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde bulunan Büyük Taarruz Karargâh Evi Atatürk Evi’ni ziyaret etti.
Atatürk Evi görevlisi Halil Ömür mihmandarlığında Büyük Taarruz Karargâh Evi’ni ziyaret eden Hasan Gülbaran ve ailesine ziyaretleri esnasında Gülbahar ailesine; Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, AK Parti Şuhut İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir ve Şuhut Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Abdullah Gül eşlik etti.
Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesi Atatürk Evi’ni ziyaret ederek burada tarihi önem taşıyan destansı değerleri Atatürk Evi Görevlisi Halil Ömür’den dinlerken zaman zaman duygu dolu anlar yaşadı. Şuhut Kaymakamlığı tarafından Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesine ilçenin yöresel tescilli keşkeği ve bükmesi ikram edildi. İkram esnasında Cumhurbaşkanlığı Özel Irak Temsilcisi Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Hasan Gülbaran'ı arayarak "Şuhut ilçemize hoş geldiniz, sizi güzel ağırladılar mı? İlçemizin tescilli yöresel lezzeti keşkek ikramında bulundular mı?" ifadelerine yer vererek hal ve hatır sordu.
Emine Erdoğan’ın Kardeşi Hasan Gülbaran konu ile ilgili açıklamalarında, ''Şuhut’a İstanbul Üsküdar’dan geldik. Eşim, kızım ve torunlarımla beraber Afyon’un tarihi ve turistlik yerlerini gezmek için geldik. Bu sömestri tatili bizler için ve çocuklar için çok güzel oldu. Bunu da değerlendirmek için biz Afyon’u tercih ettik. Afyon deyince buranın belli başlı burada yetişen burada meşhur olan kaymağı, şeyleri ve sıcak su hamamları akla geliyor ama biz burada Afyon’da hiç ummadığımız yerleri gördük. Buralarda çok turistlik yerler var bunların hepsinin değerlendirilmesi lazım. Turizm Bakanlığı’mızın buralarda yatırım yapacağı çok yeri var. Bir an önce Afyon'umuzun yer tarihi ve turistlik yerler ve zenginlikleriyle öne çıkarılması lazım. Gerçekten burada Kocatepe olsun Frig Vadisi olsun bu gibi yerlerin ele alınıp buraların çok güzel değerlendirilmesi lazım ve insanların buraları mutlaka görmesi lazım. Atatürk'ümüzün buralarda Kurtuluş Savaşında yaptığı başarılar ve buradaki askerlerimizin başarılarını buraya gelip bütün talebelerimize anlatmamız lazım. Buralar çok güzel çok önemli yerler. Çok memnun kaldık buraya inşallah tekrar geleceğiz ve tekrar gezeceğiz. Diğer tarihi ve turistlik yerleri görmek için tekrar geleceğiz buraya. Burası gerçekten burayı kimler restore ettiyse Allah razı olsun. Eskisi tabi burası yıkık binayken bu hale gelmiş. Burada tabi yaşananlar geçmişte insanların burada yaşamaları burada geçen hayatlar nostalji burası gerçekten çok güzel bir bina Burası çok güzel olmuş arkadaşlar bize anlattılar. Binanın bütün her tarafını gezdik gördük. Çok memnun kaldık ve bu tarihi eserlere sahip çıkmamız lazım’’ ifadelerine yer verdi.
Atatürk Evi ziyareti günün anlam ve önemine binaen çekilen hatıra fotoğrafının ardından sona erdi.

AFYONKARAHİSAR

21 Kasım 2019 Perşembe

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