Kumalar Dağı’nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi

Şuhut’un Kumalar Dağı’nda bir anda ortaya çıkan yüzlerce yılkı atı doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz tarafından görüntülendi. Yılmaz, “Gördüğüm manzara beni büyüledi, doğa tutkunları bu şehri mutlaka keşfetmeli” dedi.

Tarihi, termali ve lezzetleri ile ünlü Afyonkarahisar doğası ile de dikkat çekiyor. Kumalar Dağı, doğa ve fotoğraf tutkunlarının uğrak noktası haline gelmeye başladı. Bu bölgeyi ilgi çekici hale getiren ise hem doğal güzellikleri hem de yaylada yaşayan yüzlerce yılkı atı. Önceki günlerde fotoğraf çekmek için Kumalar Dağı’na giden doğa fotoğrafçısı Hakan Yılmaz’ın karşısına bir anda yüzlerce yılkı atı çıktı. Sürüler halinde gezen yılkı atlarını karşısında gören Yılmaz, hemen fotoğraf makinasını çıkartarak bu anları ölümsüzleştirdi.

DRONE KAMERANIN ÖNÜNDE KOŞTULAR

Yılkı atlarını fotoğraflayan Yılmaz, drone kamera ile de atların video görüntüsünü kaydetti. Görüntülerde yılkı atlarının drone kamera önünde koşturduğu görülüyor.

DOĞA VE FOTOĞRAF TUTUKUNLARI GELİN, KEŞFEDİN

Afyonkarahisar’ın doğa ve fotoğraf tutkunları tarafından mutlaka keşfedilmesi gerektiğinin altını çizen Yılmaz: “Fotoğraf çekmek için Kumalar bölgesine gittiğimde bir anda karşımda yüzlerce yılkı atını gördüm. Gördüğüm manzara beni gerçekten büyüledi. Doğanın ortasında yüzlerce yılkı atı sanki doğanın onlara sunduğu özgürlükle dans edercesine karşımda koşturuyorlardı. İnanılmaz bir manzaraydı. Hatta bazılarının bana poz verdiklerini bile düşündüm. Hemen fotoğraf makinamı çıkartıp bu anları ölümsüzleştirdim. Şunu söylemem gerekiyor. Afyonkarahisar, doğa tutkunlarının mutlaka keşfetmesi gereken bir yer. Kumalar bölgesi keşfedilmeyi bekleyen bakir bölgelerimizden sadece bir tanesi. Fotoğrafı ve doğayı sevenler için burada sayısız mekan var. Frigya Vadileri, Eber Gölü, Akdağ Tabiat Parkı, Sultandağları, Karamık Gölü ve daha pek çok yer gelen herkesi büyüleyecektir” dedi.

AFYONKARAHİSAR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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