Öğretmenler unutulmadı

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde öğretmenlerle bir araya geldi.

Mezun olduğu okulda anıları da tazelenen Başkan Zeybek, öğretmenlerin yaklaşan 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü tebrik etti. Eğitimcilerin değerinin sadece bir gün değil her gün bilinmesi gerektiğini dile getiren Başkan Zeybek, “Allah'a iman eden bir toplum oluşturmayı amaçlayan Peygamber Efendimiz, eğitim ve öğretime büyük önem vermiştir. Bu hususta kendisine indirilen ilk vahiy de "Oku" emridir. Dolayısıyla okumak ona ve ümmetine Allah Teâlâ'nın ilk emridir. Lise eğitimini aldığım okulu ziyaret etmek de benim için ayrı bir mutluluk. Burada anılarım tazelendi. Belediye olarak imkanlar dahilinde hem okullarımıza hemde öğrencilerimize destek vermeye devam edeceğiz. "Öğretmenlik dünyanın en kutsal mesleği. Gücümüzün yettiği kadarıyla öğrencilerimizin daha iyi şartlarda okumaları, öğretmenlerimizin ise daha iyi ortamlarda eğitim vermeleri için çalışmalarımıza devam ediyoruz" diye konuştu.

Afyonkarahisar Anadolu İmam Hatip Lisesi’nde düzenlenen programa Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’in yanı sıra AKÜ Rektörü Mehmet Karakaş, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, İl Milli Eğitim Müdürü Metin Yalçın, Okul Müdürü Ramazan Özen, okul idaresi ve öğretmenler katıldı.

AFYONKARAHİSAR 21 Kasım 2019 Perşembe İMSAK 06:13

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