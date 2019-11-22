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Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’ toplantıda değerlendirildi

İHA

Afyonkarahisar'ın "UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği'ne alınmasının ardından bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.

Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’ toplantıda değerlendirildi

Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’ne alınmasının ardından bir değerlendirme toplantısı düzenlendi.
Termal bir otelde gerçekleştirilen toplantıda UNESCO’dan gastronomi şehri unvanı alan Afyonkarahisar’ın bu alanda kalıcılığını sağlamak ve kente daha fazla katkı sağlayabilmek adına neler yapılabileceği konusunda değerlendirmelerde bulunuldu. Üyelik sürecinin koordineli bir şekilde yürütülebilmesi için koordinasyon kurulu ve yürütme komitesinin oluşturulması, başvuru dosyasında UNESCO’ya beyan edilmiş olan taahhütlerin yerine getirilmesi için eylem planı hazırlanması ve UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’nin Afyonkarahisar ekonomisine ve tanıtımına azami katkı sağlaması için yapılacak faaliyetler masaya yatırıldı.
Vali Mustafa Tutulmaz yaptığı açıklamada, gastronominin turizmin en önemli ayaklarından olduğunu söyledi. Tutulmaz şöyle devam etti;
“Bugün gastronomiyle ilgili UNESCO’nun ilimizi yaratılmış şehirler ağına almasıyla turizm açısından ilimizin bir üst basamağa çıktığını ifade etmek isterim. Gastronomi turizmin en önemli ayaklarından biridir. İnsanlar gezmek, görmek ister ama daha evinden çıkarken neyi nerde yiyebiliriz bunları da düşünme aşamasındadır. İzinlerde tatillerde de harcamanın sınırı yoktur. Harcamanın en üst dönemdir bu dönemler. Biz bu yönüyle turizm açısından parlayan yıldız konumunda olan Afyonkarahisar’da şanslıyız. Bu işin bir tarafından tutarak sorumluluklarımızı yerine getirmemiz lazım. Bunun profesyonelce yürütülmesi gerekir. Eğer profesyonelce yürütemezsek bu şeyden çok fazla kazanım elde edemeyiz. Çünkü şunu biliyoruz bizim ülkemizde yarıştığımız rekabet içeresinde olduğumuz şehirlerden çoğunu geçtik. Belki bizden daha fazla gastronomiye sahip şehirler vardır ama biz onları geçtik. Onları geçtiğimizi ispat etmemiz lazım. Hal ve hareketlerimizle, çalışmalarımızla davranışlarımızla gösterdiğimiz başarıyla hak ettiğimizi göstermemiz lazım.”
Bu işten sorumlu olanların elini taşın altına sokması gerektiğini kaydeden Vali Tutulmaz, “Bu iş kamunundur demeyelim. Her otel her lokanta gastronomi alanında hareket eden lokumcu, sucukçu bundan sonra para kazanan ve bundan sonra daha çok kazanmayı düşünen her kim var ise bu işin altına elini sokması lazım. Bizde bu işin tarafıyız demesi lazım. Bundan 2 yıl önce Afyonkarahisar’da gastronomi dense bu da neyin nesi denirdi. Biz 2 yılda gastronomiyi dünya çapında tescilledik. Bunu nasıl yaptık. Festivallerle, etkinliklerle yaptık” dedi.
Cumhurbaşkanlığı Irak Özel Temsilcisi Afyonkarahisar AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu ise gastronomide mesafe kat edilmesi için rekabetin şart olduğunu ifade etti. Eroğlu, “Rekabet olmadan gelişme olmuyor. Tabi burada arkadaşlar bu Afyon için oteller için ve lokantalar için çok büyük bir imkan. Ben otellere gelen misafirlere şunu soruyorum. Ne bekliyorsunuz? Hakikaten beklentileri şu, Afyon otellerinin çok iyi olmasını temiz olmasını bekliyor. Tabi mutfak bu çok önemli. Göz, damak ve mide. Biz sevdiğimiz bir kişiye güzel bir mektup yazacağımız zaman onu rastgele bir zarfa koymuyoruz demi. En güzel zarfa koyuyoruz. Yani mazruf kadar zarfta önemli. Bunu çok iyi takdim etmemiz lazım. Özellikle otel sahipleri, lokanta sahipleri konuyla ilgili herkes bu meselenin üzerine yürümemiz lazım. Gelin büyük bir plan yapalım bu denilen her şeyi yerine getirelim” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR

22 Kasım 2019 Cuma

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  • İKİNDİ 15:25
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