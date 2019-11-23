Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

“Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne günahımız var?” Savcı Kiraz’ı şehit eden sanıkların ...

İHA

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ın şehit edilmesine yönelik istinaf başvurularının karara bağlanarak sanıkların cezalarının onamasının ardından Savcı Kiraz'ın babası Hakkı Kiraz konuştu. Kiraz, verilen cezanın bir insan olarak kendilerini mutlu etmediğini ancak kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını vurguladı.

“Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne günahımız var?” Savcı Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezasının onanması ardından Babası Hakkı Kiraz konuştu: “Bunların gayesi bizim üzerimizden devlete vurmaktır” “Vallahi zaten bizim için ölüm mukaddestir” “Bu vatana canımız feda, fakat onların da yaptıkları yanlarına kar kalmasın” “İyi ki bu millette vardır, iyi ki bu devlette vardır, iyi ki hakimler de vardır, iyi ki cezada vermişler, iyi ki onanmış” “Pazarlık yapıyorlar dedikleri zaman damarlarım kabardı” “Eğer yapılacak pazarlık sonucu benim oğlum kurtulacaksa yapmayın, kurtulmasın dedim” “Biz hiçbir zaman 31 Mart’ta 1 Nisan’ geçmemişiz, biz hep 31 Mart günü 2015’teyiz” “Bir tane değil, bin tane evladım olsa bu vatan uğruna bin tanesi de feda olsun”

Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesine yönelik istinaf başvurularının karara bağlanarak sanıkların cezalarının onamasının ardından Savcı Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz konuştu. Kiraz, verilen cezanın bir insan olarak kendilerini mutlu etmediğini ancak kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını vurguladı.
İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi (istinaf), İstanbul Adliyesi’nde görev yapan Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ın 31 Mart 2015’te makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince rehin alınarak şehit edilmesine ilişkin davada, ilk derece mahkemesince sanıklara verilen hapis cezalarını hukuka uygun buldu.
İstinaf’ın cezaları onamasının ardından Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın babası Hakkı Kiraz, torunlarını görmek için geldiği Afyonkarahisar'da İHA’ya konuştu. Verilen cezadan dolayı bir insan olarak mutlu olmadıklarını ifade eden Kiraz, bir insanın ceza almasından haz duyamayacağını belirterek “Dava sadece Türk Milletinin gözü önünde değil internet aracılığıyla tüm dünyaya yayınladılar. Ve bütün dünyanın gözü önünde cereyan etti. Düşünün Brezilya Başbakanı bile baş sağlığı dileğinde bulundu. Yani çok vahim bir olay. Dünya tarihinde böyle bir olay olmamış. Yani iki tane terörist gidecek görevinin başında görevini yapan bir savcıyı makamında rehin alacak ve 8.5 saat rehin tutacaklar, ondan sonra akıbet böyle olacak. Böyle bir olay vuku bulmamış dünyada. Ama böyle bir olay başımıza geldi. Biz ne dedik kader dedik. Başka ne yapabiliriz ki? Ama bu insanlar neden bunu yaptılar? Elbette ki kendilerine verilen ceza, bunlara yardım ve yataklık yapan kişilere verilen ceza beni bir insan olarak hiçbir zaman mutlu etmez. Ben mutlu olamam. Bir insanın ceza almasından haz da duymam, mutlu da olmam. Fakat bunu da takdir ediniz ki bir çocuk kolay kolay yetişmiyor. Bir savcı da kolay kolay yetişmiyor. Bir polis te kolay kolay yetişmiyor. Bir subay kolay kolay yetişmiyor. Albay oluyor, binbaşı oluyor, general oluyor ve bu terör belası denen melanet bir bakıyorsun, onu geliyor görevi başında yakalıyor. Tabi bu bütün Türk Milletini üzer. Vicdan sahibi, izan sahibi herkesi üzer böyle bir olay. Bizi üzdüler. Tabi ki bu olay hoş bir olay değildir. Yani bizim yüreğimiz yandı, ailemiz dağıldı, yuvamız dağıldı. Kendilerine verilen cezadan dolayı ben rahat etmiyorum, hazda etmiyorum. Ancak adaletin tecellisi de çok güzel bir şeydir. Allah’a çok şükür ki Türkiye’de de adalette vardır, hukukta vardır. Hiç olmazsa yaptıkları yanlarına kar kalmıyor. Elbette ki verilen cezanın onanması, adaletin tecellisi beni memnun etmiştir. Lakin kendilerinin şahısi olarak ceza alması beni mutlu etmez. Keşke bu suçu işlemeselerdi, keşke yapmasalar ve bizde bu mevzuyu bugün burada konuşmasak” dedi.
“Kimsenin yaptığının yanına kar kalmadı”
Cezanın onanmasıyla kimsenin yaptığının yanına kar kalmadığını belirten Baba Kiraz, “Ama düşünün bunlar cezaevinde. Yarın eşleri yanlarına gider, çocukları yanlarına gider, dünya halidir, bizim hayatımızda, tarihimizde kaç keredir böyle bir olaylarla rast geliyoruz? Bir bakıyorsunuz af çıkıyor, 5 sene 10 sene yatıp çıkıyor, çocukları görüyor ve umutları var. Ama biz ne yapıyoruz biliyor musunuz; benim bir tek oğlum vardı. Bu oğlanı da biz yemedik, içmedik, giymedik, sadece yedirdik, giydirdik, içirdik el bebek gül bebek büyüttük. Okuttuk, elimizden geldiği kadar gözümüzden sakındık. Çok beğendiğim, çok sevdiğim ve gurur duyduğum bir mesleği de rica ettim dedim ‘ne olursun mümkünse sende hukukçu ol’ dedim. Ve Allah nasip etti oldu. Gittiği her yerde başarıyla görevini yaptı. Adaleti dağıttı, adaleti tecelli etti ve buraya geldi. Siz ne istiyordunuz? Derdiniz neydi? Gittiniz bu olayı orada işlediniz. Tabi bu sadece giden gitmiyor. O gitti. Biliyorum ki inşallah o şehittir. O sadece ve sadece dünyasını değiştirdi. O şu an kendisi bizim inancımıza göre ölü olduğunu bilmiyor. Sadece bir mevki den bir mevki ye intikal etmiş, kendisini canlı hissediyor. Ancak yemiyor içmiyor bizim gibi, bizi de duymuyor, görüyor ama bizimle konuşamıyor. O tamam. Fakat ondan sonra bize ne oldu biliyor musunuz? Benle eşim her Cuma günü ya sabah namazında yada Öğlen Cuma Namazında biz Eyüp Camiinde oluruz. Eyüp Camiine gideriz namazımızı kılarız, oradan da mezarlığa gideriz. Bizim 2 saatimiz her Cuma mezarlıkta geçer. Ve bizim en mutlu olduğumuz, en rahat, en haz aldığımız yer mezarlıkta olduğumuz zamanımızdır. Şimdi bir tarafımız burada(Afyonkarahisar'da). Benim torunlar burada (Afyonkarahisar'da). Ben onları görmek için her ay buraya geliyorum. Bizim aile dağıldı, yuvamız dağıldı, hayatımız kaydı ama Allah’ çok şükür. Biz bir kere kadere iman etmişiz. Ben diyorum eğer oğlumun suçundan dolayı bu olay olsaydı beni çok üzerdi. Fakat inanıyorum inşallah görevinden dolayı değil, görevini savsakladığından dolayı de, sadece ve sadece bunların gayesi bizim üzerimizden devlete vurmaktı, devleti yıkmaktı. Eğer bu devlete vurmaksa, bu devleti yıkmaksa e bizde bu aziz vatan toprağında yaşıyorsak, suyunu içip, havasını teneffüs ediyorsak e bu nezih milletin bir ferdiysek vallahi zaten bizim için ölüm mukaddestir, bizim için şehit olmak mukadderdir. Biz şehit olacağız tabi ki bu vatan uğruna. Hani hepimiz deriz ya bu vatana canım feda. İşte bu vatana canımız feda fakat onların da yaptıkları yanlarına kar kalmasın. İyi ki bu millette vardır, iyi bu devlette vardır, iyi ki hakimler de vardır, iyi ki cezada vermişler, iyi ki onanmış. Yani kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne günahımız var?” diye konuştu.
“Eğer yapılacak pazarlık sonucu benim oğlum kurtulacaksa yapmayın, kurtulmasın dedim”
Olay günü teröristlerle pazarlık yapılmasını istemediğini belirten Kiraz, “Bir tane oğlum vardır, okutmuşum savcı yapmışım, görev yapıyor, Çağlayan Adliyesi'nde görev yapıyor ve 2 tane terörist hiç uğruna gidiyor makam odasında tutuyorlar, 8.5 saat rehin alıyorlar. Size şunu söyleyeyim, Allah’ta şahittir ki tabi benle eşim evde oturuyoruz, çocuklar da yanımızda. Tam otururken benim kız torun 'dede babamla ilgili çok kötü bir haber var televizyonda müdahale et' diyor. Tabi o manzaralar o işte eli kolu bilmem ne ağzı hala daha internette var bunlar. Maalesef kaldırılamıyor da. Ama olsun ne olacak sanki onları öyle gösterince biz pes mi edeceğiz. Biz kadere iman etmişiz. Ve neticede 8.5 saat dediler işte pazarlık yapıyorlar şöyle olacak, böyle olacak falan. En bütün mukaddesatımın üzerine yemin ederim ki pazarlık yapıyorlar dedikleri zaman damarlarım kabardı. Ya bi tane oğlum var oda 2 tane teröristin elinde. Ben ne dedim biliyor musunuz: ‘devlet teröristlerle pazarlık yapamaz. Eğer yapılacak pazarlık sonucu benim oğlum kurtulacaksa yapmayın, kurtulmasın' dedim. 'Ben hani o şekilde yaşamaktansa mertçe ölmeyi, bu vatan uğruna şehit olmayı tercih ederim’ dedim. Nasıl teröristlerle pazarlık yapacak devlet? Ona bile razı olmadım. Ama onlarında gayesi pazarlık ta yapmak değilmiş zaten. E ne için gittiniz ne yaptınız, ne hallettiniz. Ama bizim ki inşallah cennete, onlar da layık oldukları yere giderler. Ama her gün her gün aynı acıyı yaşıyoruz. Biz hiçbir zaman 31 Mart’ta 1 Nisan’ geçmemişiz ruhen. Biz hep 31 Mart günü 2015’teyiz. Ne hakkınız vardı bunu yapmaya? Demek ki bizimle alakanız yoktu. Sizin bu devletle alıp veremediğiniz vardı. Eğer bu devletle alıp veremediğiniz varsa, bizde bu devletin bir ferdiysek başımız, gözümüz üzerine, hiç vallahi eyvallahımız yok. Bir tane değil, bin tane evladım olsa bu vatan uğruna bin tanesi de feda olsun.”

AFYONKARAHİSAR

23 Kasım 2019 Cumartesi

  • İMSAK 06:15
  • GÜNEŞ 07:41
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:47
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı
Afyon Lisesi Öğretmenlerinden Frig Vadisi turu
YEREL HABERLER Afyon Lisesi Öğretmenlerinden Frig Vadisi turu
Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’ toplantıda değerlendirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ...
Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta başlar Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta başlar Ağız ve Diş ...
Sıla için aranan hastane Ankara’da bulundu
YEREL HABERLER Sıla için aranan hastane Ankara’da bulundu
Öğretmenler unutulmadı
YEREL HABERLER Öğretmenler unutulmadı
Kumalar Dağı’nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi
YEREL HABERLER Kumalar Dağı’nda ortaya çıkan yılkı atları büyüledi
Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
YEREL HABERLER Emirdağ'da trafik kazası: 2 yaralı
Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesinden Atatürk Evi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Emine Erdoğan’ın kardeşi Hasan Gülbaran ve ailesinden ...
Anaokulu öğrencileri nalbantlığı öğrendi Atlara nal çakılmasını uygulamalı olarak gördüler
YEREL HABERLER Anaokulu öğrencileri nalbantlığı öğrendi Atlara nal ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X