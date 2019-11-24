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Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ile okula gelip giden vefakar İngilizce ...

İHA

Bundan 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum halde hayatını sürdüren İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal, Afyonkarahisar'da çok sevdiği öğretmenlik mesleğini hiçbir engel tanımadan büyük bir aşkla sürdürüyor.

Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ile okula gelip giden vefakar İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal: “Okullarımızın bina yapısı engellilere uygun” “Öğretmenlik özveri isteyen bir meslek” “Başka bir meslek yapar mısınız deselerdi sadece öğretmenliği tercih ederdim”

Bundan 10 yıl önce geçirdiği trafik kazası sonrası tekerlekli sandalyeye mahkum halde hayatını sürdüren İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal, Afyonkarahisar’da çok sevdiği öğretmenlik mesleğini hiçbir engel tanımadan büyük bir aşkla sürdürüyor.
Afyonkarahisar’da 15 yıldır İngilizce öğretmenliği yapan Ahmet Toksal, 2008 yılında geçirdiği kaza sonrası felç oldu. Felç nedeniyle hayatının geri kalan kısmını tekerlekli sandalyeye mahkum halde geçirmek zorunda kalan Toksal, severek ve büyük bir aşkla yaptığı öğretmenlik mesleğini bırakmayarak bir an olsun öğrencilerinden ayrı kalamadı. Yaklaşık 10 yıldır akülü sandalye ile okula gelip giden İngilizce öğretmeni Toksal, Afyonkarahisar TOKİ Mevlana Ortaokulu’nda diğer öğretmen ve öğrencilerin yardımı ile dersliklere girerek eğitim veriyor.

“Bununla yaşamayı öğrendim”
2008 yılında bir trafik kazası sonucunda omurilik felçlisi olduğunu ve tekerlekli sandalyeyle hayatımı idam ettirdiğini belirten İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal, zamanla bununla yaşamayı öğrendiğini kaydetti. Toksal, “Alıştım şu anda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Ülkemizde birçok alanda olduğu gibi engelliler için de kolaylıklar ve gelişmeler yapıldı. Özellikle erişim konusunda, erişilebilirlik konusunda güzel gelişmeler var ülkemizde şuanda. Okullarımızın bina yapısı engellilere uygun olarak dizayn ediliyor artık. Gerek rampalar, gerekse engelli asansörlerimiz var. Sabahleyin okula geldiğim zaman yardımcı oluyor arkadaşlarda sağ olsunlar. Engelli asansörümüz var, onunla okula çıkıyorum. Sınıfta hiçbir zorluk çekmiyorum. Öğrencilerim hem bana yardımcı oluyorlar, hem bana alıştılar artık. Dolayısıyla bu konuda hiçbir sıkıntı çekmiyorum. Yaklaşık 10 senedir bu şekilde derslerime devam ediyorum” diye konuştu.

“Başka bir meslek yapar mısınız deselerdi sadece öğretmenliği tercih ederdim”
Öğretmenliğin özveri isteyen bir meslek olduğuna dikkat çeken Toksal, öğretmenlikten başka bir mesleği hiçbir zaman düşünmediğini kaydetti. Toksal şu ifadelere yer verdi:
“Teknolojik olarak birçok alt yapıya sahip olduğumuz için sınıflarımızda, akıllı tahtalar vs. olsun çok fazla sıkıntı yaşamadım. Daha öncesinden de şimdi de gayet başarılı bir şekilde devam ettiğime inanıyorum. Kutsal bir meslek herkesin bildiği gibi. Gerçekten öğretmenlik çok önemli bir meslek. Özveri isteyen bir meslek. Buradan bizi yetiştiren bütün öğretmenlerimize, hocalarımıza da saygılar sunuyorum, ellerinden öpüyorum onların. Hepsinin bizim üzerimizde çok emeği vardır. Öğretmenlik mesleği; bana başka bir meslek yapar mısınız deselerdi herhalde sadece öğretmenliği tercih ederdim başka meslek düşünmezdim.”

AFYONKARAHİSAR

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:16
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  • İKİNDİ 15:24
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