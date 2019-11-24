Başkan Recep Bozkurt’tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Başkan Recep Bozkurt’tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

İHA

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Başkan Recep Bozkurt’tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı

Şuhut İlçe Belediye Başkanı Recep Bozkurt, '24 Kasım Öğretmenler Günü' dolayısıyla bir mesaj yayımladı.
Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yayınlamış olduğu mesajında, şu ifadelere yer verdi: “Öğretmenler, tarih boyunca ve dünyanın neresinde olurlarsa olsunlar bilginin, çağdaşlığın, sevginin, barışın ve aydınlanmanın öncüleri, toplumun bütün kesimlerine yol gösteren önder ve örnek insanlar olmuşlardır. Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder, Başöğretmen Atatürk, eğitim ve öğretimin ülke kaderinde oynadığı rolü çok iyi değerlendirmiş, ülkemizi muasır medeniyet seviyesine ulaştıracak anlayış ve gücü öğretmenlerde bulmuştur. 'Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek seciyeli muhafızlar ister. Öğretmenler, yen nesil sizlerin eseri olacaktır' diyerek, öğretmenlere verdiği önemi vurgulamıştır. Bir ülkenin geleceği, iyi eğitim veren öğretmenlerin elindedir. En zor şartlarda dahi, ülkenin her köşesine ulaşarak görevlerini aşkla yerine getiren, eğitmeyi ve öğretmeyi bir ideal olarak benimseyen tüm öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü kutlu olsun. Bu vesile ile aramızdan ayrılan öğretmenlerimizi rahmetle anıyor, kıymetli öğretmenlerimizi yürekten kutluyorum.”

AFYONKARAHİSAR

24 Kasım 2019 Pazar

  • İMSAK 06:16
  • GÜNEŞ 07:42
  • ÖĞLE 12:49
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:08
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ile okula gelip giden vefakar İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal: “Okullarımızın bina yapısı engellilere uygun” “Öğretmenlik özveri isteyen bir meslek” “Başka bir meslek yapar mısınız deselerdi sadece öğretmenliği tercih ederdim”
YEREL HABERLER Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ...
Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
“Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne günahımız var?” Savcı Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezasının onanması ardından Babası Hakkı Kiraz konuştu: “Bunların gayesi bizim üzerimizden devlete vurmaktır” “Vallahi zaten bizim için ölüm mukaddestir” “Bu vatana canımız feda, fakat onların da yaptıkları yanlarına kar kalmasın” “İyi ki bu millette vardır, iyi ki bu devlette vardır, iyi ki hakimler de vardır, iyi ki cezada vermişler, iyi ki onanmış” “Pazarlık yapıyorlar dedikleri zaman damarlarım kabardı” “Eğer yapılacak pazarlık sonucu benim oğlum kurtulacaksa yapmayın, kurtulmasın dedim” “Biz hiçbir zaman 31 Mart’ta 1 Nisan’ geçmemişiz, biz hep 31 Mart günü 2015’teyiz” “Bir tane değil, bin tane evladım olsa bu vatan uğruna bin tanesi de feda olsun”
YEREL HABERLER “Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne ...
Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı
YEREL HABERLER Şuhut'ta 24 Kasım Öğretmenler Günü coşkuyla kutlandı
Afyon Lisesi Öğretmenlerinden Frig Vadisi turu
YEREL HABERLER Afyon Lisesi Öğretmenlerinden Frig Vadisi turu
Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı Üyeliği’ toplantıda değerlendirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’ın “UNESCO Yaratıcı Şehirler Ağı ...
Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta başlar Ağız ve Diş Sağlığı Haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi
YEREL HABERLER Ağız ve diş sağlığı küçük yaşta başlar Ağız ve Diş ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X