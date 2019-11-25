Yaralı vatandaşı yaşatmak için saniyelerle yarıştılar

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Yaralı vatandaşı yaşatmak için saniyelerle yarıştılar

İHA

Afyonkarahisar'ın Emirdağ ilçesi yakınlarında trafik kazası sonrasında ağır yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.

Yaralı vatandaşı yaşatmak için saniyelerle yarıştılar

Afyonkarahisar’ın Emirdağ ilçesi yakınlarında trafik kazası sonrasında ağır yaralanan vatandaş ambulans helikopter ile hastaneye yetiştirildi.
Emirdağ yakınlarında geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan bir vatandaş Emirdağ Devlet Hastanesine getirildi. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından Afyonkarahisar Devlet Hastanesine sevk edilmesi gereken hastanın yaşama tutunması için ambulans helikopter kullanıldı. Gelen helikopter ile hastaneye sevk edilen hastanın tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Emirdağ Devlet Hastanesi Başhekimi Kutlu Teberik, saniyelerle yarışarak bir vatandaşın hayata tutunması için çaba sarf ettiklerini belirterek, "Hastanın sağlığına kavuşması için elinden gelen gayreti gösteren hastane personeline ve ambulans helikopter hizmetini veren sağlık görevlilerine teşekkürü borç bilirim" dedi.

AFYONKARAHİSAR

25 Kasım 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:17
  • GÜNEŞ 07:43
  • ÖĞLE 12:50
  • İKİNDİ 15:24
  • AKŞAM 17:46
  • YATSI 19:07
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
YEREL HABERLER Düğün konvoyu kana bulandı: 1 ölü, 3 yaralı
Barış Pınarı şehidi memleketinde son yolculuğuna uğurlandı Cenazede yaşlı adam fenalaşarak yere yığıldı
YEREL HABERLER Barış Pınarı şehidi memleketinde son yolculuğuna ...
AFSÜ Rektörü Okumuş: “İlaç yapabilen eczacılar yetiştireceğiz”
YEREL HABERLER AFSÜ Rektörü Okumuş: “İlaç yapabilen eczacılar ...
TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 GMG Kırklarelispor: 2
YEREL HABERLER TFF 2. Lig: Afjet Afyonspor: 2 GMG Kırklarelispor: ...
Başkan Recep Bozkurt’tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' mesajı
YEREL HABERLER Başkan Recep Bozkurt’tan '24 Kasım Öğretmenler Günü' ...
Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ile okula gelip giden vefakar İngilizce öğretmeni Ahmet Toksal: “Okullarımızın bina yapısı engellilere uygun” “Öğretmenlik özveri isteyen bir meslek” “Başka bir meslek yapar mısınız deselerdi sadece öğretmenliği tercih ederdim”
YEREL HABERLER Öğretmenlik aşkı engel tanımadı Tekerlekli sandalye ...
Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'a Şehit ateşi düştü
“Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne günahımız var?” Savcı Kiraz’ı şehit eden sanıkların cezasının onanması ardından Babası Hakkı Kiraz konuştu: “Bunların gayesi bizim üzerimizden devlete vurmaktır” “Vallahi zaten bizim için ölüm mukaddestir” “Bu vatana canımız feda, fakat onların da yaptıkları yanlarına kar kalmasın” “İyi ki bu millette vardır, iyi ki bu devlette vardır, iyi ki hakimler de vardır, iyi ki cezada vermişler, iyi ki onanmış” “Pazarlık yapıyorlar dedikleri zaman damarlarım kabardı” “Eğer yapılacak pazarlık sonucu benim oğlum kurtulacaksa yapmayın, kurtulmasın dedim” “Biz hiçbir zaman 31 Mart’ta 1 Nisan’ geçmemişiz, biz hep 31 Mart günü 2015’teyiz” “Bir tane değil, bin tane evladım olsa bu vatan uğruna bin tanesi de feda olsun”
YEREL HABERLER “Kimsenin yaptığı yanına kar kalmasın, bizim ne ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X