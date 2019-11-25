Afyonkarahisar polisi uygulamalarına devam ediyor

Vatandaşların güven ve huzuru için Afyonkarahisar polisi uygulamalarına hız kesmeden devam ediyor.

Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri huzur uygulamalarına devam ediyor.

Ekipler tarafından il merkezinde düzenli olarak devam eden asayiş uygulamaları kapsamında durumundan şüphelenilen şahısların üst aramaları ve GBT sorgulamaları yapılırken durdurulan araçlar didik didik arandı.

Denetimlerde çok sayıda pompalı tüfek, ruhsatsız tabanca,bıçak ve uyuşturucu madde ele geçirildi.

Uygulamaların aralıksız devam edeceği belirtildi.

AFYONKARAHİSAR 25 Kasım 2019 Pazartesi İMSAK 06:17

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