Gönüllüler kuşları unutmadı

Türk Kızılayı Afyonkarahisar Şubesine bağlı Gençkızılay üyeleri, kentin çeşitli noktalarındaki ağaçlara kuş yemlikleri astı.

Gençkızılay Afyonkarahisar teşkilatı, yaklaşan zorlu kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan kuşların aç kalmaması ve farkındalık oluşturmak için kuş yemlikleri hazırladı. Kuşyemlikleri hazırlanırken atık pet şişeleri kullanıldı ve böylece doğanın korunması da hedeflendi. Hazırlanan yemlikler kuşyemleri ile doldurulup İmaret Cami bahçesindeki ağaç dallarına ve demirliklere asıldı.

AFYONKARAHİSAR 26 Kasım 2019 Salı İMSAK 06:18

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