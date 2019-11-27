Karahisar Şiir Akşamları devam ediyor

Karahisar Şiir Akşamları, Afyonkarahisar Sanat Evi'nde şair ve şiir tutkunlarını buluşturmaya devam ediyor.

Afyonkarahisar Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü tarafından her ayın son pazartesi günü gerçekleştirilen Karahisar Şiir Akşamları'nın üçüncüsü Kültür Sanat Evi'nde gerçekleştirildi. Yine çok sayıda şiir severin bir araya geldiği programda, Şemsettin Karahisari Ortaokulu Müdür Yardımcısı Şair Serkan Baksi'nin moderatörlüğünde, Şair Ümit Yaşar Oğuzcan'ın hayatı anlatılıp, şiirleri seslendirildi.

109 yıllık görkemli konakta okunan şiirlerle adeta gönüllerin pası silindi. Şiir dostları, böylesi bir etkinliğin düzenlenmesinden büyük memnuniyet duyduklarını dile getirerek Belediye Başkanı Mehmet Zeybek’e teşekkür etti. Geleneksel hale gelen Karahisar Şiir Akşamları, 23 Aralık Pazartesi günü Fazıl Hüsnü Dağlarca'nın hayatı ve eserlerinin anlatılacağı programla devam edecek.

AFYONKARAHİSAR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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