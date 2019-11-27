Büyükbaş hayvanı çalan hırsızlar serbest bırakıldı

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Afyonkarahisar’da 6 adet büyükbaş hayvanı çaldıkları tespit edilen 3 şüpheli suçlarını itiraf etmelerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece serbest bırakıldı.

Olay Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesi Bektaş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; V.A. isimli şahsa ait 6 adet büyükbaş değişik günlerde çalındı. Hayvanlarının çalındığını tespit eden V.A., jandarma ekiplerine ihbarda bulundu.

İl Jandarma Komutanlığı görevlilerince yürütülen çalışmalar neticesinde, H.T., İ.D. ve A.D. isimli şüphelilerin belirtilen tarihlerde bahse konu olan mevkiinde sıklıkla görüldükleri tespit edilerek, şüpheliler göz altına alındı. Şüphelilerden H.T.’nin alınan ifadesinde hayvanları çaldıklarını ve Sandıklı ilçe merkezinde sattıklarını itiraf etmesi üzerine şüpheli H.T., İ.D. ve A.D. isimli şahıslar sevk edildikleri mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

AFYONKARAHİSAR 27 Kasım 2019 Çarşamba İMSAK 06:19

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