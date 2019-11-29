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Afyonkarahisarlı kadınlardan Türkiye’ye örnek olacak proje 41 kadın bir araya geldi Hanımeller ...

İHA

Afyonkarahisar’da Hanımeller Dayanışma Derneği çatısı altında bir araya gelen 41 kadın kedi el emekleriyle ürettikleri şehri özgü yöresel lezzetleri lüks konakta satışa sunuyor. Elde edilen gelir, ihtiyaç sahibi kadınlara ve öğrencilere bağışlanırken, 27 kadın da istihdam sağlanıyor.
Kadın dayanışmasının en güzel örneklerinden birisi Afyonkarahisar’da somutlaşıyor. Afyonkarahisar’da 3 yıl önce kurulan Hanımeller Dayanışma Derneği Türkiye’de örneği olmayan bir projeye imza attı. Evde oturmak yerine üretim yapmak isteyen Afyonkarahisar Merkeze bağlı Erkmen’de yaşayan 41 ev hanımı, beldelerinde kurulan atölyede gastronomi alanında UNESCO tarafından kentin tescillenmiş ürünlerini imal etmeye başladı. Keşkek, bükme, tarhana, Afyon ekmeği gibi birçok yöresel ürünleri el emekleriyle doğal yöntemlerle hazırlayan kadınlar bunların satışını yapabilecekleri bir işletme için Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş’tan destek istedi.
YÖRESEL LEZZETLER BEĞENİYE SUNULUYOR
Erkmen Belediye Başkanı Memduh Kuş, kadınların bu başarı birlikteliğine karşı Afyonkarahisar İzmir karayolu üzerine konak yaptırılmasını sağladı. Geçtiğimiz günler AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Numan Kurtulmuş tarafından açılan konak, ahşap ve modern yapısıyla dikkat çekiyor. Aralarında gönüllülerinde bulunduğu kadınlar, beldedeki atölyelerinde özenle hazırlıklarını yapıyor, sonrasında ürünler konağa getiriliyor. Tüm çalışanlarının da kadınlardan oluşan konakta sunuma hazır hale getirilen eşsiz lezzetler, müşterilerin beğenisine sunuluyor.
ŞEHRİN GÖZDE MEKÂNI OLMA YOLUNDA
Öte yandan konağın duvarlarında kadınların el emeği göz nuruyla hazırladığı ürünler hem beğeniye hem de satışa sunuluyor. 3 haftadır hizmetini sürdüren konak, şimdiden şehri gözde mekânlarından biri olmuş durumda.
EN BÜYÜK DESTEĞİ BAŞKANIMIZ VERDİ
Dernek Başkanı Ayşegül Şahin, yaptığı açıklamada, kendilerine en büyük desteği Belediye Başkanları Memduh Kuş’un verdiğini belirtti. Katmer, bükme yapıp küçük bir yerde satma hayaliyle böyle bir girişimde bulunduklarını ifade eden Şahin: “Başkanımızdan destek istedik. Başkanımıza katmer bükme yapmak istiyoruz. Bize ufak bir dükkân açar mısınız? Diye sorduk ve şuan konağın yapıldığı yeri istedik. Başkanımız bizi kırmadı. Tabi dedi siz böyle bir şey istiyorsanız neden yapmayalım. Orda bir karar aldık ve o günler bugünlere geldik. Çok güzel oldu herkes bize destek verdi. Bütün kasaba halkımız güzel şekilde gidiyor inşallah. 3’er bin lira para topladık dernek üyelerimizden. Yani malzeme alıp bir şeyler yapmak istiyorduk. Üyelerimizle konuştuk. Bir şeyler almamız içinde paraya ihtiyacımız vardı. Çok şükür çok iyi işler çıkardık. İnşallah daha da güzel gider. Bütün bayanlara da tavsiye ederiz oturmasınlar evde oturunca bir şey olmuyor hem kendilerini göstersinler hem de doğal organik bir şeyler olsun. Evet dedikodu yapmasınlar üretsinler. Üretmek güzel. Hele el emeği daha güzel oluyor” dedi.
ELDE EDİLEN TÜM GELİR İHTİYAÇ SAHİPLERİNE GİDİYOR
İşletme Müdür Yardımcısı Kübra Tan ise, konağa Afyonkarahisar ve çevre illerden yoğun talebin olduğunu dile getirdi. Tan şöyle devam etti:
“Gıda mühendisimizle beraber Erkmenli kadınlarımızın ürettikleri ürünleri satışını konağımızda gerçekleştiriyoruz. Mantı, bükme, ağzı açık, tarhana, göce, reçel ve daha birçok ürün yöresel anlamda mevcut. Biz bunları sergiliyoruz. Halkımızdan Afyon’dan, kasabamızdan ya da çevre şehirlerden burayı özellikle kadınlardan oluştuğu için merak ediyorlar. Aynı zamanda yöresel ürünler olduğu için talebimiz çok fazla. Şuan damak lezzetimizi çok beğeniyorlar, yöremizin ürünlerini çok beğeniyorlar. O yüzden çok yoğun bir şekilde talep görüyoruz. Müşteri potansiyelimiz çok yüksek. Burada ki derneğimizin asıl temel amacı zaten ihtiyaç sahiplerini bulmak ve evlenemeyen gençlerimize yardım etmek. Ayrıca okuyamayan gençlerimize yardımcı olmak. Kendi personelimizin giderlerini karşıladıktan sonra elde edeceğimiz karın tamamı ihtiyaç sahiplerine bağışlıyoruz.”
ÜRÜNLER HİJYEN ORTAMDA ÜRETİLİYOR
Gıda Mühendisi olarak ürünleri üretilmesinde görev alan Melike Kuş da, Afyon’a özgü lezzetlerin hijyenik ortamlarda üretildiğini ifade etti. Kuş şöyle devam etti:
“Bir gıda mühendisinin kontrolünden olduğu için bu ürünlerin hijyen olmasına çok dikkat ediyoruz. Ürünlere bir şeyin bulaşmamasına önem veriyoruz. Göce köftesinden tutun sulu köfteye kadar yöresel yiyeceklerin hazırlığı burada olmaktadır. Burada biz hazırlayıp konağımıza gönderiyoruz. Konağımızda bu ürünler pişip halka sunuluyor. Sarma yapıyoruz, bükmeler oluyor günlük taze bir şekilde vatandaşlarımıza sunuyoruz.”

AFYONKARAHİSAR

29 Kasım 2019 Cuma

  • İMSAK 06:20
  • GÜNEŞ 07:47
  • ÖĞLE 12:51
  • İKİNDİ 15:23
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
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