Şuhut’ta Birlik Meclis Toplantısı yapıldı

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Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde Birlik Meclisi Toplantısı, Şuhut Belediyesi Otelinde gerçekleşti.

Toplantıya, Şuhut İlçe Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Afyonkarahisar İl Özel İdare Genel Sekreteri Murat Toy, Özel İdare birim amirleri ve köy muhtarları katıldı.

Toplantı, Kasım Ayı 2020 bütçe görüşmelerinin ele alınmasıyla devam etti. Soru cevap şeklinde geçen 2020 Kasım Ayı Bütçe Toplantısı gündem maddelerinin görüşülmesi sonucu karara bağlanmasıyla sona erdi. Toplantının ardından Şuhut Belediyesi tarafından Şuhut Otelinde yemek ikramı verildi.

AFYONKARAHİSAR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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