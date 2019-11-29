Sağlık çalışanlarına verilen eğitimler incelendi

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Afyonkarahisar’a gelen Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ASHGM) Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Koordinatörü Dr. Osman Keysan, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürlüğü’nde personele yönelik verilen eğitimleri inceledi.

Sağlık Bakanlığı Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü (ASHGM) Erişkin İleri Yaşam Desteği Eğitim Koordinatörü Dr. Osman Keysan, Sağlık Müdürlüğü Acil Sağlık Hizmetleri Birimi tarafından sağlık personeline verilen eğitimleri Bakanlık adına gözlem ve değerlendirme amacıyla Afyonkarahiar’da incelemelerde bulundu.

4 gün boyunca kentte kalarak Sağlık Müdürlüğü tarafından verilen eğitimleri takip eden Eğitim Koordinatörü Dr. Osman Keysan, eğitimlerin içerik ve kalitesinden duyduğu memnuniyeti Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Serhat Korkmaz'a ileterek teşekkür etti.

İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz da Dr. Keysan'a teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi.

AFYONKARAHİSAR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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