Afyonkarahisar’da hemzemin geçitte kaza: 1 ölü, 2 yaralı

Afyonkarahisar’ın Dazkırı ilçesinde trenin hemzemin geçitte bir araca çarpması sonucu meydana gelen kazada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza, akşam saatlerinde Dazkırı ilçesine bağlı Bozan köyü istikametinde bulunan bariyersiz ve ışıksız hemzemin geçitte meydana geldi. Pamukkale Ekspresi yolcu treni, hemzemin geçitten geçmeye çalışan 03 NF 572 plakalı kamyonete çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan araçta bulunan S.A., A.A.Ö. ve A.A. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılan yaralılardan S.A. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

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