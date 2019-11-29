Profesör evinde ölü bulundu

Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun, evinde ölü bulundu.

Alınan bilgilere göre, Selçuklu Mahallesi Adnan Kahveci Bulvarı'ndaki bir apartmanda yaşayan 54 yaşındaki Prof. Dr. Murat Tosun'dan haber alamayan mesai arkadaşları, durumdan endişe ederek polisi aradı. Adrese giden polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri, evin yatak odasında hareketsiz yatan Tosun'un yaşamını yitirdiğini belirledi. Eşinden ayrıldığı ve oğluyla beraber yaşadığı öğrenilen Tosun'un epilepsi hastalığı bulunduğu, dün de gözünden katarakt ameliyatı olduğu öğrenildi.



Son fotoğrafını paylaşmasında arkadaşlarına teşekkür etmiş

Katarakt ameliyatı sonrası sosyal medyada fotoğrafını paylaşan Tosun'un, “Yaşlanıyoruz be dostlar. Ama bu zor günlerimde yanımda olan arkadaşlarıma sonsuz minnetler. Yalnız olmadığınızı bilmek mutlu kılıyor insanı” notunu düştüğü ortaya çıktı. Tosun’un hayatını kaybettiğini öğrenen arkadaşları ve öğrencilerinin fotoğrafın altına başsağlığı yorumları yazdığı görüldü.

AFSÜ Histoloji ve Embriyoloji Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Murat Tosun'un kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak.

AFYONKARAHİSAR 29 Kasım 2019 Cuma İMSAK 06:20

GÜNEŞ 07:47

ÖĞLE 12:51

İKİNDİ 15:23

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.