Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

Afyonkarahisar'ın Dazkırı ilçesinde yolcu treni ile kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i ağır 3 kişi yaralandı.

Kaza, DazkırıBozan köyü sınırları içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, DazkırıBozan köyü sınırları içerisinde bulunan tren yolunun Afyonkarahisar Denizli istikametine doğru seyir halinde bulunan Pamukkale Ekspres 72014 sefer sayılı yolcu treni, hemzemin geçidine yaklaştığı esnada 03 NF 572 plakalı kamyoneti 1 kilometre önceden fark ederek sesli uyarmasına rağmen araç sürücüsü hemzemin geçitten geçmeye çalıştığı esnada trafik kazası meydana geldi. Kazada, Selahattin A. (2000), Ahmet Ali Ö. (2000), Ahmet A. (1973) yaralandı. Yaralılardan Selahattin A.'nın sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler, yaralılara Dinar ve Evler Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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