Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi Prof. Dr. Murat Tosun'un ölümünde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı

Afyonkarahisar'da evinde ölü bulunan Prof. Dr. Murat Tosun için Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi (AFSÜ) Tıp Fakültesi'nde tören düzenlendi.

Tosun'un cenazesi, Afyonkarahisar Devlet Hastanesi morgundan alınarak önce Zafer Sağlık Külliyesi yanındaki Demirci Hacı Ekrem Camii'ne getirilerek cenaze namazı kılındı. Kılınan cenaze namazından sonra Tosun için görev yaptığı AFSÜ Tıp Fakültesinin Fuaye alanında tören düzenlendi. Törene, AFSÜ Rektörü Nurullah Okumuş, Afyonkarahisar İl Sağlık Müdürü Serhat Korkmaz, mesai arkadaşları, öğrencileri, ailesi ve sevenleri katıldı. Törenin ardından AFSÜ öğrencileri ve mesai arkadaşları, hocaları Murat Tosun'un cenazesini defnedilmek üzere İzmir'e uğurladı.

Öte yandan Tosun'un yapılan otopsisinde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadığı ve doğal ölüm olarak rapor düzenlediği öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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