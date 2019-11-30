Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 kişiden 1’i tutuklandı.

Jandarma ve polis ekiplerince, ilçede uyuşturucu madde imal ve ticareti yapıldığı bilgisi üzerine ilçe merkezinde başlatılan 3 günlük operasyonda 4 evde arama tarama neticesinde 80 adet ecstasy hap ele geçirildi. Olayla ilgili İbrahim K., İbrahim Ç., Hidayet T., Kemal B. isimli şahıslar yakalanarak gözaltına alınarak İşlemlerinin ardından 4 şüpheli Sulh Ceza Mahkemesinin kararı ile adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kenan B. ise tutuklanarak Afyonkarahisar E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna sevk edildi.

AFYONKARAHİSAR 30 Kasım 2019 Cumartesi İMSAK 06:21

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