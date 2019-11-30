Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı

Hayatını kaybeden Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar Köyü Muhtarı Erkut Bayram, bugün öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğa uğurlandı.
Atlıhisar köyü camisinde kılınan cenaze namazına, Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya, Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt, AK Parti İlçe Başkanı Ali Diren, İl Genel Meclisi Üyeleri Umut Eroğlu, Gültekin Özdemir, Ali Altan, protokol üyeleri ve yüzlerce vatandaş katıldı. Muhtar Erkut Bayram öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Atlıhisar köyü mezarlığına defnedildi.
AFYONKARAHİSAR
30 Kasım 2019 Cumartesi
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