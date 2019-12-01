Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları

'Ben evde 10 bin doların yerini unutuyorum'

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’da yağan yağmur sonrası kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Lokumu, kaymağı, sucuğu, mermeri, haşhaşı ve tarihi mekanları ile tanınan Afyonkarahisar’da, yağan yağmur sonrası Tarihi Afyon Konakları fotoğrafçılara adeta poz verdi. Yağmur sonrası fotoğrafçıların birbirinden güzel kareler yakalamak için geldiği Tarihi Afyon Konakları’nın bulunduğu sokaklar fotoğrafçılara muhteşem kareler yansıttı.

Çektiği fotoğraflarla isminden sık sık söz ettiren Afyonkarahisarlı usta fotoğrafçı Çağrı Selek de yağmur sonrası çektiği fotoğraflar ile görenleri adeta hayran bıraktı. Selek’in fotoğrafları internette binlerce beğeni ve paylaşım aldı.

AFYONKARAHİSAR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:22

GÜNEŞ 07:49

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:44

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.