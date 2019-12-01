Jandarmadan kış lastiği denetimi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı trafik ekipleri, bugün başlayan kış lastiği uygulaması kapsamında denetim yaptı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı 20. Jandarma Trafik Timi tarafından AfyonkarahisarIsparta yolunun 25. kilometresinde araçlara yönelik kış lastiği denetimi yapıldı. Seyir halinde bulunan araç şoförlerine kış lastiği uygulaması ile ilgili bilgiler aktaran trafik jandarma timi, araçların lastiklerinin uygun olup olmadığını kontrol etti.

AFYONKARAHİSAR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:22

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