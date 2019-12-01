Şuhut'a yılın ilk karı yağdı

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Afyonkarahisar'ın Şuhut ilçesine mevsimin ilk karı yağdı.

Şuhut'a bağlı Kumalar Dağı ve Başören köyünün yüksek kesimlerine sabaha karşı yağan kar yağışı sonucunda her taraf bembeyaz oldu. Yüksek kesimlere düşen kar yağışı ilçe halkını da şaşırttı. Mevsimin ilk karının düşmesi ile birlikte ilçe halkı kar yağışının tadını çıkarttı.

AFYONKARAHİSAR 01 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:22

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