Engellilerle bir araya geldiler

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Engellilerle bir araya geldiler

İHA

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğünce düzenlenen kahvaltı programında engelliler, aileleri ve engelli yakınlarıyla bir araya geldi.

Engellilerle bir araya geldiler

Afyonkarahisar Valisi Mustafa Tutulmaz, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Afyonkarahisar İl Müftülüğünce düzenlenen kahvaltı programında engelliler, aileleri ve engelli yakınlarıyla bir araya geldi.
Programa Vali Mustafa Tutulmaz’ın yansı sıra AKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Peker, İl Müftüsü Şükrü Kabukçu, Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Yasin Evcin, engelliler, aileleri ve yakınları katıldı. Kur’anı Kerim tilavetiyle başlayan programda işitme engelliler için işaret diliyle anlatım yapıldı.
“İslam, engellilere adalet ve hassasiyeti emreder”
Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş da engellilere bir mesaj gönderdi. Erbaş mesajında: “Bireysel olarak ahlak ve erdemin, toplumsal olarak duyarlılık ve sorumluluğun, milletler ve kültürler açısından medeniyetin ölçüsü, yetimlere, kimsesizlere, yaşlılara, engellilere ve çevreye bakıştır. Bu manada hayatın bütün alanlarında yegane değer olarak “Takva!yı belirleyen Yüce Dinimiz İslam, engellilere yaklaşım konusunda da adalet ve hassasiyeti emretmektedir” ifadelerine yer verdi.
“Hepimiz bir gün engelli olabiliriz”
Programda konuşan ve aslında her sağlıklı bireyin de bir engeli adayı olduğuna değinen Vali Mustafa Tutulmaz, “Sizlerle böyle bir programda birlikte olmaktan mutluluk duyduğumu ifade etmek isterim. Aralık ayında kutladığımız Engelliler Günü engelli kardeşlerimizin ihtiyaçlarının giderilmesi noktasında, yılda bir günde olsa kamu kurum ve kuruluşları olarak gerekse de diğer STK’lar tarafından bu anlamlı gün hatırlanıyor, gününüz kutlanıyor ve sizlerin problemlerine çözüm bulmaya çalışıyoruz. Engellilik isteyerek elde edilen bir durum değil. Bir kısım engelli kardeşlerimiz doğum itibariyle böyle bir durumda, bir kısmı da kazalar ve değişik sebeplerle engelli durumunda. Aslında sağlam olan herkes engelli adayıdır. Hepimiz bir gün engelli olabiliriz. Bu yönüyle empati yapmamız gerekiyor. Engelli olmayan kardeşlerimizin de empati yapmaları gerekiyor. Sahip olduğumuz değerler bizlerin elinde olan değerler değil. Bunlar Yaradan’ın bizlere bahşettiği değerler. Bu değerlere sahip olmak ta çoğu zaman bizim elimizde değil” dedi.
Öğrencilerin ilahi dinletisi sunduğu programda Umre Ödüllü bilgi yarışmasında dereceye girenlere ödülleri takdim edildi. Engelliler ve aileleriyle yakından ilgilenen Vali Mustafa Tutulmaz, onlara çeşitli hediyeler verdi.

AFYONKARAHİSAR

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

AKUT gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER AKUT gönüllülerine eğitim verildi
Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi
Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları
Sandıklı’da ‘Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor’ projesi
YEREL HABERLER Sandıklı’da ‘Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor’ ...
Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı
Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu ...
Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi Prof. Dr. Murat Tosun'un ölümünde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için ...
Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X