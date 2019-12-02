İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı

İHA

İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları başladı

Afyonkarahisar İl Genel Meclisi aralık ayı toplantıları Burhanettin Çoban başkanlığında başladı.
Afyonkarahisar İl Özel İdaresi yerleşkesinde bulunan İl Genel Meclisi salonunda yapılan ilk toplantı, 7 eksikle gerçekleştirildi. Açılış ve yoklama ile başlayan toplantıda gündem maddeleri görüşülerek komisyonlardan gelen raporlar oylandı. 2019 Mali Yılı Bütçesi Evciler Okul Bakım Onarım Harcama kalemindeki kalan ödenekten, 30 bin liranın Evciler İlçe Halk Eğitim Merkez Binasının Dış Cephe Sıvası ve Dış Cephe Boyasında kullanılmak üzere tahsis değişikliği yapılması komisyondan gelen rapor doğrultusunda oy birliği ile kabul edildi. Diğer bir maddede ise Sandıklı Koçhisar Köyü Okul yapımı için tahsis edilen mevcut ödenek ile ihale bedeli arasındaki farkı olan ödeneğin, temin edilmesi durumunda yer tesliminin yapılarak işin tamamlanması konusunda bilgilendirme yapıldı.
2019 Mali Yılı Gider Bütçesinin Evciler Birlik Yardımı transfer kalemine tahsis edilen kalan ödenek ile Evciler Beton Parke ve Bordür Yapımı transfer kalemindeki ödeneğin, Bostancı ve Madenler köylerine açık pazar yeri yapımında kullanılmak üzere ödenek aktarılması, Bolvadin İlçesi Köylere Hizmet Götürme Birliğine ait, Hidromek marka 102S kazıcı yükleyici iş makinesinin, Bolvadin Kaymakamlığı İlçe Özel İdare Müdürlüğüne tahsis edilmesi, 2019 yılı çalışma sezonunun devam etmesi ve Aralık ayından itibaren, yapılacak olan karla mücadele çalışmalarında sıkıntı yaşanmaması için Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü’nde bulunan, sıcak asfalt yapımı harcama kalemindeki ödenekten 2 milyon Türk lirasının Makine İkmal Bakım ve Onarım Müdürlüğündeki akaryakıt ve madeni yağ alımları harcama kalemine aktarılması oy birliği ile kabul edildi.

AFYONKARAHİSAR

02 Aralık 2019 Pazartesi

  • İMSAK 06:23
  • GÜNEŞ 07:50
  • ÖĞLE 12:52
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:44
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Engellilerle bir araya geldiler
YEREL HABERLER Engellilerle bir araya geldiler
AKUT gönüllülerine eğitim verildi
YEREL HABERLER AKUT gönüllülerine eğitim verildi
Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da geri dönüşüm defilesi
Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
YEREL HABERLER Şuhut'a yılın ilk karı yağdı
Jandarmadan kış lastiği denetimi
YEREL HABERLER Jandarmadan kış lastiği denetimi
Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da kartpostallık yağmur manzaraları
Sandıklı’da ‘Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor’ projesi
YEREL HABERLER Sandıklı’da ‘Perde Güçlü Kadınlar İçin Açılıyor’ ...
Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Muhtar Bayram son yolculuğuna uğurlandı
Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu operasyonu Gözaltına alınan 5 şüpheliden 1'i tutuklandı
YEREL HABERLER Şuhut’ta jandarma ve polisten ortak uyuşturucu ...
Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için tören düzenlendi Prof. Dr. Murat Tosun'un ölümünde herhangi şüpheli bir duruma rastlanmadı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da hayatını kaybeden profesör için ...
Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı
YEREL HABERLER Afyonkarahisar'da yolcu treni kamyonet ile çarpıştı: ...
1881 -
1938

Ciner Medya Grubu

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X