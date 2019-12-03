Engelleri duvar boyayarak, ebru yaparak aşıyorlar Özel öğrenciler hem mutlu oluyor hem de resmim yeteneklerini geliştiriyorlar

Afyonkarahisar Zafer Özel Eğitim Uygulama Okulu eğitim gören engelli bireyler okullarının duvarlarını boyayarak ve ebru yaparak hayata bağlanıyor.

Okulda eğitim gören engelli bireylerin özel yeteneklerini ortaya çıkarmak için çeşitli etkinlikler düzenleniyor. Bu kapsamda okulda eğitim gören Zeynep Aktürk, Faik Emre Arslan, Mehmet Dabanlı ve Asım Dabanlı aldıkları eğitimler sonucuna resim yapma yetenekleri ortaya çıkarıldı. Eğitim öğretim yılı içinde girdikleri yarışmalarda birçok ödül alan 4’lü şimdi eğitim gördükleri okulun duvarlarını boyayarak hayata bağlanıyor. Okul koridorlarının duvarlarını öğretmenleri eşliğinde boyayan 4’lü bunu yaparken hem mutlu oluyor hem de resim yeteneklerini geliştiriyorlar.

Engelliler ebru yaparak stres attı

3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinlikleri kapsamında yine okul da engellilere yönelik ebru etkinliği düzenlendi. Halk Eğitim Merkezi Gönüllü Ebru Sanatçısı Ömer Faruk Barış tarafından düzenlenen ebru etkinliğine öğrenciler hem ebruyla tanıştılar hem de ebru yapma fırsatı yakaladılar. Okul öğretmenlerinin de katıldığı ebru etkinliği gün boyu devam etti.

ÇOCUKLARIMIZIN DEĞER OLDUĞUNUN FARKINA VARILSIN

Okul Müdürü Basri İşlek, yaptığı açıklamada, toplumda özel eğitim öğrencilerine acıma gözüyle bakıldığını ifade etti. Okullarında bulunan özel öğrencilere yönelik çeşitli etkinlikler yapılarak, kişisel farklılıklarını ortaya çıkarmaya çalıştıklarını kaydeden Müdür İşlek: “Bizim öğrencilerimiz özel öğrencilerdir. Okulumuzda orta ve ağır düzeyde zihinsel engelli öğrenciler ve otistik öğrenciler eğitim görmektedirler. Bu öğrencilerin kişisel farklılarının ortaya çıkması noktasında biz çalışmalar yapmaktayız. Bu şekilde çocukların kişisel gelişimlerini ortaya çıkarmaktayız. Bugün okulumuzda ebru sanatı ve resim yapma sanatıyla ilgili çalışmalar yaptık. Çocuklarımızın aslında bir değer olduğunu birer cevher olduğunu farkına varılmasını istiyoruz” dedi.

SABIR VE İLGİYLE YAKLAŞMALIYIZ

Görsel Sanatlar Öğretmeni Nilgün Ünsal ise, sanatın bireyin kendini ifade etme özgürlüğü olduğunu belirterek, okulda her öğrencisinin özel olduğunun altını çizdi. Ünsal şöyle devam etti:

“Bu nedenle sabır ve ilgiyle onlar yaklaşmak gerekir. Onları gözlemleyerek her birinin kendisine özgü ifade araçlarını geliştirmek gerekir. Onların sosyalleşmesi açısından kendilerini ifade eden en uygun olan bence sanattır. Boyamayı, çizmeyi ve renklerle öğrencilerimiz çok sevmektedirler. Hayal dünyaları çok geniştir. Resim yaparken mutlu olurlar. Okullarımızı öğrencilerimizle birlikte renklendiriyoruz. Çizimleri öğrencilerimizle birlikte çizip yine ana renklerle genelde boyaları karıştırmadan düzenli bir şekilde ve boş derslerimizde resimlerimiz tamamlamaya çalışıyoruz.”

ÇOCUKLARIMIZIN GELİŞMESİNDE ETKİLİ

Özel Eğitim Öğretmeni Ali Balaban da, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü’nde ebru sanatı etkinliği düzenlediklerini söyledi. Balaban: “Bugün okulumuzda Halk Eğitim Merkezimizin desteğiyle ile birlikte ebru çalışması yapıyoruz. Dönem dönem ebru çalışması yapmıştık. Öğrencilerimizin sosyalleşip gelişmesi açısından çok etkili oluyor. Bundan sonrada buna benzer etkinliklerimiz sürecek” şeklinde konuştu.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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