Şuhut Cumhuriyet Savcısı Ahmet Erol görevine başladı

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Hâkimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından yayınlanan 2019 Kararnamesiyle Mersin Gülnar Cumhuriyet Savcısı olarak görev yaparken Şuhut Cumhuriyet Savcısı olarak atanan Ahmet Erol görevine başladı.

Tebrikleri kabul etmeye başlayan Savcı Erol, Malatya doğumlu ve 28 yaşında. 2014 yılında Erzincan Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra Malatya'da 2 yıl avukatlık yapan Ahmet Erol, Gülnar Adliyesi'nin ardından Şuhut Adliyesi'nde Cumhuriyet Savcısı olarak görevine başladı.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.