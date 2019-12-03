Köy okul yolu istikametlerindeki eskiyen trafik işaret levhaları değiştiridi

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Afyonkarahisar Şuhut İlçe Jandarma Trafik Timi ve Afyonkarahisar İl Özel İdare ekipleri tarafından köy okul yolu istikametlerinde bulunan eskimiş trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirildi.

Ekipler, 15 ayrı noktada bulunan trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirildi. Trafik kazalarının önlenmesi ve farkındalığın artırılması amacıyla köy yolu ve okul önlerinde tespit edilen eksik ve yıpranmış trafik işaret levhaları yenileri ile değiştirilerek kullanılabilir hale getirildi.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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