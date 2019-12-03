Yurt dışından gelip memleketinde haşhaş yağı üretmeye başladı Sandıklı'da 20 yıldır üretilmeyen haşhaş yağını yeniden üretmeye başladı

Fransa’da yaşayan gurbetçi Sait Karaçelik, memleketi Afyonkarahisar’ın Sandıklı ilçesine gelerek kurduğu tesiste haşhaş yağı çıkarmaya başladı.

Sandıklı’da yaklaşık 20 yıl önce birçok esnaf tarafından haşhaş tohumundan çıkarılıp yemeklerde kullanılmak üzere satılan haşhaş yağı günümüzde yok olmuş durumda. Memleketi Sandıklı’ya Fransa’dan dönen gurbetçi yaptığı iş araştırmalarında kaybolmak üzere olan haşhaş yağını çıkarmaya karar verdiğini belirtti. Sait Karaçelik, dünyada haşhaş üretiminin yüzde 60’ının Türkiye’de olduğunu belirterek; “Haşhaş yağı çıkarmak unutulmuş bir değer, yeniden bu işi canlandırmak adına Fransa’dan Sandıklı’ya memleketime gelerek işletme kurdum. KOSGEB desteği için de başvuruda bulundum. Kabul edildi ve yakında büyük makinalar alarak işletmemizi daha da büyüteceğim. Yurtdışında haşhaş yağı, ağrı kesici özelliği ile farklı amaçlar ile kullanıldığı gibi salatalara lezzet vermek için de tercih ediliyor. Bu yüzden buradan çıkardığım haşhaş yağını yurt dışına pazarlamayı düşünüyorum. Üretimimize başladık, kısa sürede yurt dışı satışlarımız başlayacak. Şimdilik 100 milim ve 250 milimlik şişelerde haşhaş yağımızı hazırlıyoruz. Bunun yanında makinalarımızı büyüttüğümüz zaman diğer ürünlerin de soğuk sıkım yağını çıkarmayı planlıyoruz” dedi.

“Haşhaş yağı kayboldu, suni yağlar çoğaldı”

Önceden küçüklüğünde bolca haşhaş yağı bulunduğunu belirten Karaçelik, ”Önceden dedelerimiz, babalarımız yemeklerde haşhaş yağı tüketirdi. Hastalık diye bir şey bilmiyorduk. Şuan haşhaş yağı hemen hemen hiç kullanılmıyor ve hastalıklar suni yağlar nedeniyle çoğaldı. Ben de haşhaş yağını tekrar canlandırmak için bu işi yapmaya başladım. Soğuk sıkım olarak haşhaş yağımızı çıkartıyoruz. İlerleyen dönemlerde çörek otu yağı gibi birçok yağ çeşidinin üretimine başlayacağız. Haşhaş yağının ayrıştırılmasıyla geriye kalan posada hayvan yemi olarak kullanılıyor. Haşhaş yağı çıkarma işlemi sıfır atıklı bir işlem” diye konuştu.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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