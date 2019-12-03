Bolvadin İlçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle bir araya geldi

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Afyonkarahisar Bolvadin ilçe Emniyet Müdürü Ahmet Gürfidan engelli bireylerle biraraya geldi.

3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla Bolvadin Engelliler Derneği’ne ziyaret gerçekleştiren Gürfidan burada dernek başkanı Hasan Göksu'yu ziyaret etti. Bolvadin Engelliler Derneği Başkanı Hasan Göksu, ziyaretten duyguduğu memnuniyetini dile getirerek Gürfidan’a teşekkür etti.

Gürfidan, ayrıca Şehit Teğmen Muzaffer Gümüş Özel Eğitim Uygulama Okulu’nu da ziyaret etti. Engelli bireylerle tek tek yakından ilgilenen Gürfidan öğrencilerle sohbet etti.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

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