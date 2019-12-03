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Dolandırıcılar ‘Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soymuşlar’ dedi yaşlı kadını polis ekipleri ...

İHA

Afyonkarahisar'da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı bir kadını dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.

Dolandırıcılar ‘Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soymuşlar’ dedi yaşlı kadını polis ekipleri kurtardı Afyonkarahisar’da yaşlı kadın dolandırılmaktan son anda kurtarıldı

Afyonkarahisar’da kendisini polis olarak tanıtan dolandırıcı, yaşlı bir kadını dolandırmak üzereyken suçüstü yakalandı.
Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar kent merkezinde telefon dolandırıcıları, kentte yaşayan bir kadını arayıp kendilerini 'polis' olarak tanıtarak, “Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu, bundan dolayı evinizde arama yapacağız banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip göndereceğim arkadaşa verin” dedi.
Devriye görevinde olan polis ekipleri telaşlı bir şekilde telefonla konuşan kadını görünce durumdan şüphelenerek kadının dolandırılabileceği ihtimali üzerine fiziki takibe başladı.
Polis ekiplerinin takibi esnasında minibüs durağına giden kadın burada bir erkek ile buluşarak çantasında bulunan yüklü miktarda ki parayı verdi. Olayı gören polis ekipleri harekete geçerek kadına polis kimliklerini gösterip dolandırılabileceğini söyledi. Erkek şahsı gözaltına alan ekipler kadın ile yapmış oldukları görüşme sonrası kendisinin telefonla aranarak ‘Kimlik bilgilerinizle kuyumcu soyuldu, bundan dolayı evinizde arama yapacağız banka hesabınızda bulunan tüm parayı çekip göndereceğim arkadaşa verin’ denildiğini ve durumdan korkarak bankaya gittiğini 230 bin Türk lirası kredi çektiğini söyledi.
Dolandırıcılık olayına suçüstü yapan ekipler Musa O. isimli şahsı gözaltına aldı.

AFYONKARAHİSAR

03 Aralık 2019 Salı

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