Şuhut’ta 3 büyükbaş hayvanı çalan 5 şüpheli tutuklandı

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar’ın Şuhut ilçesinde yaylada otlayan 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şuhut İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri Aydın köyü yaylasında otlayan 3 adet büyükbaş hayvanın çalınmasıyla ilgili 6 şüpheliyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan İ.D. (19), H.T. (28), A.O. Y. (39), S.S. (37) ve A.D. çıkarıldığı mahkemece tutuklanırken, G.A. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Ayrıca tutuklanan 5 şahısın daha önce Sandıklı ilçesinde meydana gelen hayvan hırsızlığı olayıyla ilgili olarak gözaltına alındığı, çıkarıldıkları mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldıkları öğrenildi.

AFYONKARAHİSAR 03 Aralık 2019 Salı İMSAK 06:24

GÜNEŞ 07:51

ÖĞLE 12:52

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.