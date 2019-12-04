Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadelede kararlı Poşet poşet yaklaşık 100 kilo esrar ele geçirildi

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Afyonkarahisar'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, kurutulmaya bırakılmış 99 kilo 750 gram esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, uyuşturucu ticareti yapanlara yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor.

Narkotik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalar sonucunda Afyonkarahisar’ın Sinanpaşa ilçesinde bir eve operasyon düzenledi.

Düzenlenen operasyonda evin çeşitli yerlerinde kurutulmaya bırakılmış 99 kilo 750 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız av tüfeği ve 25 adet tüfek fişeği, 50 adet tabanca mermisi ele geçirildi.

Operasyon kapsamında yakalanan Ş.D. ve İ.D. isimli şahıslar ‘Uyuşturucu Madde İmal ve Ticareti' yapmak suçundan gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

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