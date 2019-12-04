Emniyetten fuhuş operasyonu

Litresi 10 milyon dolar! Cezası 60 bin TL!

Hem sağanak hem kar!

"Bacaklar daha o yaşlarda upuzun"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Afyonkarahisar İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen fuhuş operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince şehir merkezinde ve Erenler bölgesinde fuhuş yapıldığı ihbarlarının takibe alınmasının ardından iki farklı ikamette fuhuş yapıldığı tesbit edildi. Sosyal medya üzerinden müşteri bulmaya çalışan şahıslar emniyet ekipleri tarafından takibe alındı. Ekipler takip sonrası 2 farklı adrese operasyon düzenledi. Operasyonlarda 2 kadın şahıs gözaltına alındı.

AFYONKARAHİSAR 04 Aralık 2019 Çarşamba İMSAK 06:25

GÜNEŞ 07:52

ÖĞLE 12:53

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.