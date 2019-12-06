Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru

Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Kaymakamlığı tarafından, polislik, astsubaylık ve BESYO için fizik yeterlilik mülakatlarına hazırlanmak amacıyla ücretsiz parkur yapıldı.

Suhut Kaymakamı Nurullah Kaya'nın talimatı ile ilçede örnek bir uygulama hayata geçirildi. Polis, astsubay ve beden eğitimi öğretmeni olmak isteyen gençlerin yardımına koşuldu. Ilçedeki spor salonu tesislerine fizik yeterlilik mülakatlarına hazırlık amacıyla ücretsiz parkur hazırlanırken mülakatlara girecek adaylar ise sınav öncesi yapılan parkurda yeteneklerini test etmeye başladı. Ayrıca öğrencilerin antrenman esnasında Şuhut Kaymakamı Nurullah Kaya ve Şuhut İlçe Jandarma Komutanı Teğmen Hasan Yassıkaya da öğrencilere eşlik etti.

AFYONKARAHİSAR 06 Aralık 2019 Cuma İMSAK 06:26

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