Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; "Küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM

Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız” Tarım ve Orman Bakanı Dr. ...

İHA

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacaklarını belirterek, "Bizim işimiz toprak, bizim gücümüz toprak. Dolayısıyla bizim bir avuç toprak bir damla su kaybetme lüksümüz yoktur. Yani bizim küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz, çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz" dedi.

Bakan Pakdemirli; “Tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacağız” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli; "Küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz”

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, tarımsal ovalara bir tek çivi dahi çaktırmayacaklarını belirterek, "Bizim işimiz toprak, bizim gücümüz toprak. Dolayısıyla bizim bir avuç toprak bir damla su kaybetme lüksümüz yoktur. Yani bizim küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz, çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz” dedi.
Afyonkarahisar’da gerçekleştirilen Tarım ve Orman Bakanlığı ‘Değerlendirme Toplantısı’nda konuşan Bakan Pakdemirli, Afyonkarahisarlı çiftçilere son 17 yılda 1,8 milyar TL tarımsal destek verdiklerini ifade eti. Pakdemirli; “Kırsal yatırımları destekleme programlarıyla da toplam 789 projeyi destekledik. Hayalleri gerçekleştirdik, umut olduk ve 5 bin kişiye de istihdam sağlamış olduk. Bizim işimiz toprak bizim gücümüz toprak. Dolayısıyla bizim bir avuç toprak bir damla su kaybetme lüksümüz yoktur. Yani bizim küresel ısınmaya kaptıracak suyumuz çölleşmeye erozyona vereceğimiz toprağımız yoktur, olamaz. Bu kapsamda Afyon’da 5 tarımsal ormanımızı tarımsal sit alanı ilan ederek koruma altına aldık. Biz bu anlayışla tarımsal ovalarımıza tek bir çivi dahi çaktırmayacağız” dedi.
Afyonkarahisar’ın gastronomi şehri olduğunu hatırlatan Pakdemirli; “Afyon coğrafi işaretlerde de büyük bir girişimcilik örneği göstererek önce ürünlerini tek tek öne çıkardı ardından da tescilini aldı. Bu konuda bakanlık olarak gereken desteği sağladığımızı bilmenizi isterim. Bu arada Afyon Türkiye’nin 3. gastronomi şehri olarak tescillendi. Bu güzel haber vesilesiyle de benimde sizlere bir tavsiyem olacak. Bildiğiniz gibi gastronomi turizmi yaklaşık 150 milyar dolarlık bir ekonomiye sahip. İşte Afyon’un büyük ve zengin mutfağıyla bu büyük değerden daha çok pay almasını daha çok kazanmasını bende canı gönülden istiyorum. Bunun içinde her zaman bahsettiğim marka ve marka değeri oluşturmak gerekiyor. Bir iş insanı ve özek sektörde bulmuş bir kardeşiniz olarak şu lafı bir yere kaydetmenizi öneriyorum. Markanız sizin imzanızdır. Emeğiniz emeğinizin ederi için mutlaka markalaşın” diye konuştu.
Son 17 yılda tarımsal ihracatı 55 kat artırdıklarını ifade eden Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli, Afyonkarahisar’ın Avrupa’dan Çin’e kadar ihracat yapan bir şehir olduğunu dile getirdi. Pakdemirli şöyle devam etti:
“17 yılda verdiğimiz teşvik ve desteklerle elbette sizin azimli çalışmalarınız neticesinde çok büyük mesafe kat ettik. Afyon'da son 17 yılda tarımsal ihracatı 55 kat arttırarak 123. 4 milyon dolar seviyesine çıkardık. Yani Afyon kabına göre şekil almadı kabuğuna sığmadı. Ve Afyon bugün başta Almanya, Hollanda, İsrail, İngiltere, Rusya ve Çin olmak üzere 50 farklı ülkeye tarımsal ürün ihracatı yapan bir şehir konumuna geldi. Yani Afyon Avrupa'dan Çin’e kadar ihracat yapan bir şehirdir.”

AFYONKARAHİSAR

06 Aralık 2019 Cuma

  • İMSAK 06:26
  • GÜNEŞ 07:54
  • ÖĞLE 12:54
  • İKİNDİ 15:22
  • AKŞAM 17:43
  • YATSI 19:06
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Afyonkarahisar haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Afyonkarahisar Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru
YEREL HABERLER Şuhut'a fiziki yeterlilik parkuru
Sandıklı’da Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu toplantısı yapıldı.
YEREL HABERLER Sandıklı’da Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu ...
“İthalatı sonlandırmakta kararlıyız” Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli: “Hayvan ithalatı için yeni başvuru almıyoruz”
YEREL HABERLER “İthalatı sonlandırmakta kararlıyız” Tarım ve Orman Bakanı Dr. ...
Jandarma ve polisten yolcu ve öğrenci servis sürücülerine eğitim semineri
YEREL HABERLER Jandarma ve polisten yolcu ve öğrenci servis ...
Resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara kavuştular Şuhut’ta ''Hayalimdeki Oyuncak’’ projesi köy okullarındaki minik öğrencileri sevindirdi
YEREL HABERLER Resimlerini çizdikleri hayallerindeki oyuncaklara ...
Ankara'da firar eden mahkum Afyonkarahisar'da yakalandı
YEREL HABERLER Ankara'da firar eden mahkum Afyonkarahisar'da ...
Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları arttı
YEREL HABERLER Yılbaşı öncesi kaçak içki operasyonları arttı
Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Afyonkarahisar stantları yerini aldı
YEREL HABERLER Travel Turkey İzmir Fuarı’nda Afyonkarahisar ...
Milli sporcu Münevvere Yılmaz trafik polisi oldu Sürücüleri milli sporcu Münevvere Yılmaz denetledi
YEREL HABERLER Milli sporcu Münevvere Yılmaz trafik polisi ...
Vali Tutulmaz'dan, “112’yi gereksiz yere meşgul etmeyin” çağrısı 112 Acil Ambulans Sisteminin 25. kuruluş yıldönümü kutlandı
YEREL HABERLER Vali Tutulmaz'dan, “112’yi gereksiz yere meşgul ...
Şuhut'ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını enseledi 3 büyükbaş hayvanı çalan 6 şüpheliden 5’i çıkarıldığı mahkemece tutuklandı
YEREL HABERLER Şuhut'ta jandarma ekipleri hayvan hırsızlarını ...
Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele alındı
YEREL HABERLER Sandıklı'daki sera işletmelerinin sorunları ele ...
Şuhut’ta engelli bireyler doyasıya eğlendi Pasta kesip dağıttılar, şiirler okuyup oyunlar oynadılar
YEREL HABERLER Şuhut’ta engelli bireyler doyasıya eğlendi Pasta ...
Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
YEREL HABERLER Av tüfeğini temizlerken kendisini vurdu
Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağmaya başladı Beklenen kar mesai bitimi geldi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da mevsimin ilk karı yağmaya ...
Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım kolisi (Fotoğraflı-Görüntülü)
YEREL HABERLER Miniklerden ihtiyaç sahiplerine yardım ...
'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu
YEREL HABERLER 'Firar eden' koyunlar drone ile bulundu
Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya hayırlı olsun ziyareti
YEREL HABERLER Başkan Recep Bozkurt'tan KYK Müdürü Özüdoğru'ya ...
Başkan Mustafa Çöl’den Engelli Bakım Merkezi’ne ziyaret
YEREL HABERLER Başkan Mustafa Çöl’den Engelli Bakım Merkezi’ne ...
Afyonkarahisar polisi aralıksız uygulamalarıyla huzur ve güven vermeye devam ediyor
YEREL HABERLER Afyonkarahisar polisi aralıksız uygulamalarıyla huzur ...
Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan dağıttı
YEREL HABERLER Sandıklı Orman İşletme Şefliği 17 bin ücretsiz fidan ...
Afyonkarahisar’da 20 bin makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar’da 20 bin makaron ele geçirildi
Emniyetten fuhuş operasyonu
YEREL HABERLER Emniyetten fuhuş operasyonu
Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu operasyonu Afyonkarahisar Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekipleri uyuşturucuyla mücadelede kararlı Poşet poşet yaklaşık 100 kilo esrar ele geçirildi
YEREL HABERLER Afyonkarahisar polisinden dev uyuşturucu ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X