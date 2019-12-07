Irak Büyükelçisi Cenabi, Vali Tutulmaz’ı ziyaret etti

Afyonkarahisar’a bir dizi programlar kapsamında gelen Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Vali Mustafa Tutulmaz’a nezaket ziyaretinde bulundu.

Irak Cumhuriyeti Ankara Büyükelçisi Hasan El Cenabi’ye ziyaretinde milletvekilleri Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Ali Özkaya, İl Genel Meclisi Başkanı Burhanettin Çoban ve beraberindekiler eşlik etti.

Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi ile makamında bir süre görüşen Vali Mustafa Tutulmaz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek nazik ziyaretleri dolayısıyla konuğu Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi’ye teşekkür etti.

Kendisini kabulü ve nazik karşılaması dolayısıyla Vali Mustafa Tutulmaz’a şükranlarını sunan Irak Büyükelçisi Hasan El Cenabi, Afyonkarahisar’da bulunmaktan dolayı çok mutlu olduğunu belirterek Vali Mustafa Tutulmaz’dan Afyonkarahisar hakkında bilgiler aldı.

AFYONKARAHİSAR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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