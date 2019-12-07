Tiyatro sevgisi salona sığmadı

Afyonkarahisar Belediye Şehir Tiyatrosu tarafından sahnelenen ‘Darısı Başımıza’ adlı oyununa tiyatro severler büyük ilgi gösterdi.

18 Ekim'de ilk gösterime giren oyun, 29 Kasım Cuma günü final yapmıştı. Ancak gelen yoğun istek üzerine Belediye Şehir Tiyatrosu kaçıranlar için 06 Aralık Cuma Saat 20.00'de sanatseverlerin karşısına çıktı. Afyon Kocatepe Üniversitesi ANS Kampüsü Atatürk Kültür Merkezi’nde sahnelenen oyuna özellikle üniversite öğrencilerinin yoğun ilgi gösterdi. Salonun tıklım tıklım dolduğu oyun izleyicilerin bir kez daha beğenisini kazandı. Belediyesi Şehir Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Hasan Hüseyin Elmas yönetmenliğinde yaklaşık bin 500 kişinin ilgiyle izlediği oyun sonunda Belediye Başkan Yardımcısı Süleyman Karakuş, tiyatro ekibini tebrik derken, salona sığmayan sanatseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti.

AFYONKARAHİSAR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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