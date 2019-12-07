Şuhut’a kazandırılan Kapalı Pazar Yeri için esnaflardan başkana teşekkür

Şuhut Belediye Başkanı Recep Bozkurt’un girişimleri sonucu ilçeye kazandırılan Şuhut Kapalı Pazar Yeri için pazar esnafları, Başkan Bozkurt’a teşekkür etti.

Başkan Bozkurt’un yer sorunlarına çözüm bulduğunu belirten pazar esnafı, "Başkanımız Recep Bozkurt'tan Allah razı olsun" ifadelerini kullandı. Başkan Bozkurt ise, pazar esnaflarının daima yanlarında olduklarını, sorunlarına çözüm noktasında yürekten çalıştıklarını belirtti.



"Bu proje gerçekten Şuhut Belediyemiz için ciddi bir projeydi"

Ayrıca Başkan Recep Bozkurt, "Gerçekten yıllarca özlemini çektiğimiz hasret duyduğumuz Kapalı Pazar Yerimizi ilçemizin hizmetine sunmanın onuru ve gururu içerisinde çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Daha önce yaklaşık 40 yıldır belki de daha fazla ilçemize hizmet eden önceki Pazar yerimizi kapatıp yeni kapalı Pazar yerimize yaklaşık 2 aydır geçtik ve faaliyetlerimizi sürdürmekteyiz. Halkımız için çok güzel verimli bir yatırım oldu. Hakikaten daha önce iptidai şartlarda faaliyet göstermeye devam eden kapalı pazar yerimiz şuanda en modern şartlarda karda, yağmurda, çamurda hiçbir etkisi olmadan hem pazarcı esnafımız için hem de vatandaşımız için sağlıklı, hijyenik şartlarda hizmetine devam etmekte. Ayrıca kapalı pazar yerimize yeni gelen satıcı kardeşlerimiz sayesinde de pazar yerimiz daha çok hareketlendi. Daha çok hizmette rekabet olmaya başladı. Bu sayede halkımız daha güzel daha kolay ve de daha ekonomik şartlarda alışveriş etmeye başladı. Ben hayırlı uğurlu olmasını tekrar Cenabı Allah’tan niyaz ediyorum. Bu proje gerçekten Şuhut Belediyemiz için ciddi bir projeydi" şeklinde konuştu.

Pazar esnafı Faruk Kurt, "Öncelikle burayı yapanlardan Allah razı olsun. Güzel ama kışın soğuk oluyor buna da katlanacağız. Pazar yazkış bizim için fark etmiyor. Bizim belediye başkanımızdan ricamız, kış günleri için Kapalı Pazar Yerimizin yan tarafları kapanırsa güzel olur" dedi.

Pazar yerinde alışveriş yapan Hasan Kaygusuz, "Pazar yerinde istikrar var. Yalnız yanlarının bence kapatılması lazım. Güzel ama park yeri sorunu var. Geri kalanı gayet güzel Şuhut Belediyemize teşekkür ederiz. Diğer sorunlarında çözülmesini rica ederiz" dedi.

AFYONKARAHİSAR 07 Aralık 2019 Cumartesi İMSAK 06:27

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