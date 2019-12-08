Şarampole devrilen araçta 5 genç yaralandı

Afyonkarahisar'da otomobilin şarampole devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 5 genç yaralandı.

Kaza, EskişehirAfyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre,EskişehirAfyonkarahisar karayolu Basırlar mevki'inde seyir halinde bulunan Ayhan Mert Y. (21) yönetimindeki 03 YC 860 plakalı otomobilin direksiyon hakimiyetini kaybederek şarampole devrildi. Kazada Ayhan Mert Y. , Furkan B. (19), Burak Taha Ö. (19), Dila Nur S. (21), Oğuzhan V. (21) yaralandı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber vermesinin ardından olay yerine gelen ekipler yaralıları Afyon Devlet Hastanesi'ne sevk etti.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

AFYONKARAHİSAR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:28

GÜNEŞ 07:56

ÖĞLE 12:54

İKİNDİ 15:22

AKŞAM 17:43

YATSI 19:06

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