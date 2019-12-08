Şuhut'ta sürücülere alkol denetimi

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Afyonkarahisar'ın Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri sürücülere alkol denetimi yaptı.

Şuhut İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından ŞuhutKaraadilli yolunda araç sürücülerine yönelik alkol denetimi yapıldı. Araç sürücüleri durdurularak alkol denetimi yapılırken, kimlik, ruhsat gibi belgeleri de kontrol edildi. Trafik ekipleri tarafından sürücülere trafik kuralları, alkol denetimi ile ilgili bilgiler aktarılarak, kurallara uymaları konusunda uyarıldı.

AFYONKARAHİSAR 08 Aralık 2019 Pazar İMSAK 06:28

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