Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il Patates üretimi geçen yıl düştü

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2018 yılı verilerine göre, Afyonkarahisar patates üretiminde 3. il olurken, bir önceki yıla göre patates üretiminin azaldığı gözlendi.

Türkiye’de bitkisel üretime ait tarımsal alan, üretim miktarı, ağaç sayıları, verim bilgileri ile gübre, tarımsal ilaç, organik tarım, tarımsal alet ve makine sayılarına ilişkin istatistikler Tarım ve Orman Bakanlığı’nın il ve ilçe müdürlüklerinden, TÜİK tarafından derleniyor. TÜİK tarafından yayımlanan 2018 yılı bitkisel üretim istatistikleri verilerine göre, ülke genelinde 1 milyon 359 bin 373 dekarlık alanda ekilen patatesin 1 milyon 359 bin 043 dekarlık alanı hasat edilirken 2018 yılında patates üretimi bir önceki yıla göre yüzde 5,2’lik bir azalış göstererek 4 milyon 550 bin ton oldu.

TÜK verilerine göre; 2018 yılında patates üretim miktarı en yüksek 5 il sırasıyla, Niğde 732 bin 188 ton, Konya 611 bin 957 ton, Afyonkarahisar 455 bin 352 ton, Kayseri 385 bin 913 ton ve İzmir 330 bin 143 ton oldu. 2018 yılında Ege Bölgesi’nde patates üretim miktarı bir önceki yıla göre yüzde 10,4 azalarak 873 bin 775 ton oldu. Ege Bölgesi, 253 bin 533 dekarlık hasat alanıyla Türkiye toplam patates üretiminin yüzde 19,2’sini karşılıyor.

2018 yılında Ege Bölgesi illeri arasında en fazla patates üretimine sahip il 455 bin 352 tonluk üretimle Afyonkarahisar olurken, en az patates üretime sahip olan il ise 116 tonla Denizli oldu.

2018 yılı TÜİK verilerine göre, Afyonkarahisar’da patates üretimi, bir önceki yıla göre yüzde 3,7 azalarak 455 bin 352 ton olarak gerçekleşti. Afyonkarahisar’ın, bu üretim miktarı ile Türkiye üretiminin yüzde 10’unu karşıladığı en fazla patates üretimi yapan 3. il olduğu bildirildi.

AFYONKARAHİSAR 09 Aralık 2019 Pazartesi İMSAK 06:29

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